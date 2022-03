El sector del aluminio en Aragón tendrá que parar en dos semanas si no les llega materia prima

Un par de semanas es lo que pueden aguantar la mayoría de empresas del sector del aluminio sin recibir materia prima. De las 700.000 toneladas que consume España, solo unas 150.000 proceden de una planta en Azuqueca de Henares (Madrid) y el resto viene de fuera. «Es todo importación», señaló ayer Armando Mateos, director general de Itesal y presidente de AEA (Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie)», que reclamó al Gobierno una solución inmediata para rebajar el precio del carburante y que los camiones vuelvan a la actividad o «pararán la nuestra», advirtió.

«El aluminio llega por barco al puerto de Vigo y no hay manera de que salga de ahí. Los camiones no se atreven a hacer los portes y, por otra parte, las empresas tampoco podemos enviar la chatarra a la planta madrileña para que siga produciendo con lo que todo se va a parar», pronosticó.

En el caso de Itesal, aún tienen tocho (lingote cilíndrico de aluminio) almacenado. «Nuestras dos máquinas aún pueden aguantar produciendo dos semanas, pero otras empresas más pequeñas necesitan suministro diario y no está llegando nada», afirmó.

«No es solo un problema de la industria del aluminio», subrayó Mateos, es que el sector lácteo ya está acusando el problema de la falta de transporte y también el de los productos frescos, como el pescado. «De Vigo no está saliendo nada y aún si la huelga se desconvocase mañana, habría un cuello de botella de camiones apostados allí y el aluminio no llegaría a muchas empresas hasta dentro de cinco o de seis días», avisó.

«No estamos teniendo problema para sacar nuestra producción hacia Francia, pero los envíos a Galicia, Madrid u otras rutas nacionales están cortados». Aunque todos los fabricantes, recordó el presidente de AEA, están haciendo lo posible por no parar, si no tienen materia prima, no les quedará otro remedio. «El problema es gordo», dijo, y volvió a reclamar al Gobierno, igual que hizo ya la semana pasada, junto a otros empresarios, que reaccione ya.

«El 29 de marzo, fecha en la que ha de llegar, según la ministra de Transportes, un paquete de medidas, está muy lejos. ¿En qué cabeza cabe? Las empresas pueden esperar quince días o habrá afección en el empleo en las fábricas y en los clientes», dijo.

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) volvió ayer a reclamar al Gobierno que «actúe ya ante el paro indefinido del transporte y atienda sus reivindicaciones para evitar un descalabro mayor en la industria». Si hace una semana, recordó, «advertíamos de que algunas de compañías electrointensivas estaban viéndose obligadas a parar por el precio de la luz, ahora con el paro de los transportistas aún se les agrava más la situación». Asimismo, criticó «que los ingresos tributarios del Estado estén alcanzando cifras récord debido, al alza de los precios y su efecto en el IVA» cuando «este superávit impositivo debería repercutirse inmediatamente en la rebaja del precio de los suministros».