La distribución asegura el suministro pero empiezan a escasear productos frescos

El encarecimiento de los combustibles comienza a hacer mella en la alimentación. Al paro patronal convocado por el pequeño transporte, que está dificultando la recogida y traslado de algunas producciones, se suma también el amarre de la flota pesquera -que asegura que le sale más rentable estar parada en puerto que salir a la mar- y el anuncio de la industria láctea de que se ha visto obligada a parar la actividad porque la huelga de camioneros "ha anulado la capacidad de envasado, de almacenamiento y gestión de un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario", según informaron desde la federación nacional que las agrupa. Así, algunos productos frescos comienzan a escasear en los mercados de abastos y en los pequeños comercios, si bien desde la gran distribución, y las organizaciones que la representan, se insiste en que el abastecimiento está garantizado.

En Mercazaragoza, los camiones han circulado desde el pasado lunes -día en el que comenzó la protesta- sin ningún problema. Pero los mayoristas de pescado ya tienen dificultades para disponer del género habitual. "Hasta el martes no hubo problemas, pero el miércoles ya faltaba producto y hoy (por ayer) ha entrado solo el 40% de un día normal, por lo que tememos que en las jornadas siguientes se va a notar mucho más la falta de algunos productos como mejillones, almeja o merluza", explicó Félix Escobar, representante de los mayoristas de pescado del Merca. Escobar reconoció que uno de los motivos es que el transporte desde Galicia o el Mediterráneo está bloqueado, pero añadió que la principal causa es que parte de la flota esta amarrada por el encarecimiento de los combustibles. "Y no solo en España, sino también la del norte de Europa, de donde también nos abastecemos", detalló Escobar, que reconoció que hay "mucha preocupación e incertidumbre" entre los detallistas, que temen que si la situación se alarga pondrá en peligro la continuidad de sus negocios. El representante de los mayoristas de pescado aseguró, sin embargo, que en estos momentos se mantienen los precios y que esta falta de género no se ha traducido en un encarecimiento de los productos.

También comienzan a escasear alguna fruta y verdura, especialmente aquella que llega desde el sur de España, aunque los mayoristas de Mercazaragoza, que reconocen que se ha hecho evidente la reducción del flujo de camiones al mercado de abastos, aseguran que no hay problemas de abastecimiento.

En los lineales

No los hay tampoco en los lineales de las grandes firmas de la distribución con presencia en Aragón. "No hay problema de suministro con ningún producto", afirmaron con contundencia desde el departamento de Comunicación de El Corte Inglés, que aseguró que los ciudadanos tampoco están manteniendo un comportamiento anómalo.

Tampoco lo hay en Mercadona. Al menos en los centros de ventas repartidos por la Comunidad que, según la compañía, "están abriendo cada día sin problemas ni falta de productos en sus lineales". Es cierto, reconocieron representantes de la cadena en Aragón, que en momentos puntuales ha podido haber falta de algunos alimentos en el lineal -aceite de girasol, pasta o legumbre- pero ha sido más, explicaron, una consecuencia del acaparamiento de los consumidores que de la falta de suministro.

"La eficiencia, robustez y flexibilidad de la cadena permite garantizar el abastecimiento a la población, pero urgen medidas para evitar los actos vandálicos y las coacciones que están impidiendo buena parte de las operaciones de transporte", señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones empresariales que aglutinan a este sector, que han solicitado formalmente al Gobierno su colaboración urgente para poder garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro.

En la industria alimentaria

A este llamamiento se sumó la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), si bien, como reconoció la organización empresarial que representa a estas compañías en Aragón, "de momento" las empresas de la Comunidad no han comunicado "graves afecciones" por el paro del transporte.

Y dado que en la región no existen grandes industrias lácteas, tampoco se ha dejado sentir la suspensión de la actividad anunciada por la interprofesional del sector por la imposibilidad de transportar tanto las materias primas como los productos terminados. De hecho, Tauste Ganadera, uno de los grandes productores aragoneses, aseguraron que "hasta el momento se está trabajando normalmente, a pesar de la difícil situación".

No es ajena, sin embargo, la industria alimentaria a las negativas repercusiones que supone el encarecimiento desbocado de los costes de producción, en especial, de los precios de la energía. Una "complicada situación", destacó José Ignacio Domingo, gerente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), que exige medidas urgentes, ya que los empresarios de la alimentación apenas pueden repercutir al consumidor estos incrementos.

"Peligros" para la ganadería

Desde las organizaciones que representan a la industria de la alimentación animal y de la ganadería se advierte también de los "peligros" de la huelga en el sector, ya que, advierten, las empresas no pueden abastecerse de materias primas para elaborar alimento para el ganado ni pueden hacer llegar el alimento a las explotaciones ganaderas. Según dichas organizaciones, son especialmente las fábricas de la zona centro y sur del país las que están sufriendo con especial incidencia los paros del transporte e incluso han tenido que cerrar ya su actividad, con lo que "muchas explotaciones ganaderas se encuentran sin pienso para sus animales", una situación que los ganaderos aragoneses aseguraron que no se está viviendo en la Comunidad. "De momento", insistieron, como repiten todos los representantes de los sectores agroalimentarios afectados tanto por la huelga como por los altos costes de las materias primas.