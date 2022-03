Oliba Green Beer: la primera cerveza verde de oliva del mundo es aragonesa

El Grupo Costa se adentra en el sector cervecero con la compra de Oliba Green Beer, la primera cerveza de oliva del mundo, elaborada de manera natural con olivas autóctonas del Pirineo. Esta bebida, caracterizada por su sorprendente color verde, cuenta con el singular sabor de las variedades de oliva propias de la zona. No contiene gluten, lo que le permite ser apta para celíacos.

Grupo Costa ya cuenta con una amplia presencia en el sector agroalimentario a través del holding cárnico Costa Food Group y de Bodega Sommos, perteneciente a la D. O. Somontano. Su CEO, Jorge Costa, explica que la suma de Oliba Green Beer “complementa el portfolio de productos, al tiempo que ofrece a los consumidores una alternativa transgresora, pero cien por cien natural, uno de nuestros principios como grupo. Estamos muy orgullosos de poder lanzar una bebida mediterránea creada en los Pirineos que sorprende por su color, aroma, sabor y calidad”.

Y es que Oliba Green Beer se elabora de forma tradicional para ofrecer un producto con un 5% de alcohol, refrescante y suave, con marcadas notas de oliva. Por su baja graduación, es una cerveza ligera, pensada para todos los públicos, que agrada tanto a los amantes de la cerveza como a nuevos consumidores.

Se presenta en dos gamas: 'The Original One', una cerveza ligera con un sabor suave y especial y un aroma refinado con un sutil toque de oliva, y 'The Empeltre One', elaborada con olivas del Bajo Aragón y más intensa tanto en untuosidad como en intensidad de sabor y color. La marca fue galardonada en 2020 con el Premio de la Escuela Superior del Aceite de Oliva (ESAO) a la Innovación y el Premio a la Innovación Tecnológica Agroalimentaria (PITA).

El centro productivo de Oliba Green Beer, ubicado en Lérida, está actualmente inmerso en un proceso de ampliación para abastecer a mercados nacionales e internacionales, ya que el proyecto nació con una fuerte vocación exportadora.

El aragonés Grupo Costa, que cuenta actualmente con la tercera ganadería más numerosa de Europa integrada en Piensos Costa, está presente en los sectores agroalimentario, energías renovables, automoción, salud vegetal, hotelero e inmobiliario.