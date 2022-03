'Mi Picota', una tienda de ropa y complementos para mujer que llega a Illueca para dar "alegría y color"

Como el estribillo de la canción de Diego Torres, "..saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera…", una joven illuecana, ha apostado por el emprendimiento en su localidad natal haciendo lo que más le gusta: estar cara al público vendiendo moda. Lorena Ruiz Forcén, acaba de abrir una tienda de ropa y complementos para mujer en la arteria principal del comercio en Illueca, el paseo Marcelino Andaluz. Se trata de “La Picota”, un juego de palabras que une esta variedad de cereza con una expresión familiar que denota audacia.

Para esta nueva empresaria, la crisis del coronavirus, ha supuesto una oportunidad para desarrollar este nuevo proyecto. Como buena illuecana, no le da miedo emprender y regalar este nuevo espacio comercial a su localidad. “Illueca se merecía que se abriese una nueva puerta, quería seguir viviendo y trabajando aquí haciendo lo que más me gusta, así que no me lo pensé dos veces”, confiesa Ruiz que reconoce que la conciliación con su vida familiar también ha jugado un papel destacado para apostar por el emprendimiento.

En “La Picota” se apuesta por la moda española cuidando mucho las calidades, con una atención especializada, propia del pequeño comercio y dirigida a mujeres de todas las edades y con gran variedad de tallaje. “Tenemos ropa cargada de estilo desde la XS hasta la talla 52, para que nuestras clientas puedan encontrar un look bonito, que les guste, más allá de la talla que utilicen”. En cuanto al estilo, hay prendas básicas, fondos de armarios, chic y elegantes, predominando en todas ellas el colorido y los estampados originales. “Queremos ofrecer a nuestras clientas ropa diferente, llena de alegría y colores, ahora más que nunca, es lo que necesitamos”, señala la propietaria.

El turismo de compras está afianzado en Illueca. Cada fin de semana sus almacenes y tiendas reciben centenares de visitas, en busca de calzado de calidad a buen precio. Una cuestión que favorece el consumo en muchos establecimientos y comercios de la capital del Aranda y que este nuevo establecimiento de moda también ha tenido en cuanta a la hora de buscar un emplazamiento para su tienda. “Buscamos está opción para estar en el corazón del comercio en Illueca y ojalá se sumen más nuevos negocios”.

Lorena Ruiz Forcén aspira a que 'La Picota' se convierta en un punto de referencia a la hora de vestirse, más allá de la propia localidad. Y para ello tiene previsto la puesta en marcha de un canal de venta online. Y es que la venta de ropa por Internet se ha convertido en uno de los negocios con más auge en España. “Internet, es el futuro y por ello estamos empezando poco a poco a tener presencia”. A través de Instagram, con mipicotahop, van subiendo las novedades que llegan a la tienda. Un rincón virtual para ver toda esta ropa con personalidad propia.

En 'La Picota' está todo pensado, incluso para mejorar la experiencia de comprar cuando vas acompañada de los peques de la familia. Para ello han habilitado una pequeña zona de juego que permite a los más pequeños entretenerse mientras se realiza el recorrido por la tienda.

Lleva poco tiempo, menos de una semana pera está contenta con la acogida que está teniendo y muy agradecida a todas las muestras cariño que está recibiendo por su valentía, al mismo tiempo que anima a los vecinos a emprender en su pueblo.