Este jueves, 3 de marzo, deja la ciudad ucraniana en la que reside actualmente, Truskatevs -en la frontera con Polonia-, para colaborar en una oenegé de ayuda humanitaria en Lviv, al oeste de Kiev. Tiene 47 años, nació en Buenos Aires pero se trasladó a la provincia de Zaragoza con su familia cuando era un bebé.

Vivió de niño en La Almunia, Daroca y Ricla durante cortos espacios de tiempo hasta que su familia se mudó a la capital aragonesa. Desde 2010 reside en Ucrania. Es el fotógrafo freelance Juan Facundo Mora, quien ha decidido dejarlo todo para ayudar en una guerra "que no sabemos cómo va a acabar pero que no nos va a reblar".

No es la primera vez que lo hace. Este "maño y aragonés al 300%", como él se define, ya formó parte de un grupo de voluntarios civiles de la oenegé ucraniana Birni Narodu de ayuda humanitaria en la guerra del Dombás en 2014. "No me puedo quedar de brazos cruzado ante esta situación. Volví hace tres semanas a Ucrania desde Zaragoza, donde fui a visitar a mi madre y al final estuve más días de lo previsto porque me contagié de covid. He vuelto porque siento que tengo que ayudar", cuenta Juan.

"No me veo con un arma, mi intención es ayudar de otra manera, pero si se diera el caso no sé qué haría"

Hasta ahora trabajaba como fotógrafo, pero antes de dejar Aragón, cursó estudios de Administración y fue militar en la Aalog 41, en Zaragoza. "Por mi profesión me tocó estar en Bosnia y Kosovo. Ahora no me veo con un arma, mi intención es ayudar de otra manera, pero si se diera el caso no sé qué haría" , asegura Mora.

Desde 2010 en Lviv

Juan Facundo cuenta que "siempre que puede" vuelve a Aragón, pero su vida está en Ucrania desde que en 2010 hizo un viaje turístico por ese país. "Me gustó tanto que decidí quedarme un par de meses y fue entonces cuando conocí a mi exmujer. Cambió mi vida", explica el fotógrafo zaragozano. Desde entonces, su lugar de residencia ha sido siempre Lviv, ciudad en la que ahora también están su exmujer y su hijo de 10 años.

"Ellos vivían en Kiev hasta el primer día de la invasión rusa. Se trasladaron allí hace cuatro años porque mi hijo tiene un nivel medio de autismo y en la capital ucraniana había mejores terapias. Con los primeros bombardeos rusos escaparon hasta Lviv. Ahí están más seguros", cuenta el fotógrafo.

"Es una ciudad como Zaragoza, más o menos, pegada a Polonia. De momento, están tranquilos. Los rusos tendrían que atravesar todo el país para llegar hasta allí. Si eso ocurriera la situación se complicaría ya para todo el mundo", asegura el zaragozano.

"De hecho, mi labor allí, en principio va a ser ayudar a quienes quieran salir del país y llevar a los que más lo necesitan agua, pañales, ropa... Lo más esencial para que puedan seguir viviendo", dice Mora, que añade que "como todos los que vivimos aquí, por desgracia, conocemos a gente que lo está pasando muy mal". "Tengo unos amigos que viven en Donetsk -ocupada por los rusos- de los que solo sé que están vivos. Su ciudad está literalmente destrozada".

"Hay que luchar, es lo que he decidido y voy a hacer a partir de ahora". "Un amigo voluntario ha conseguido una furgoneta y gracias a eso podremos llegar a más lugares. Pero todavía no sé qué funciones concretas tendré que desarrollar. Voy allí con la intención de hacer lo que sea", concluye Juan Facundo Mora.