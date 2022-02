Preocupación entre los ucranianos en Aragón: "En casa de mi tío se han refugiado 20 familiares huyendo de Kiev"

Sacos de dormir, mantas, calentadores, lámparas de queroseno, pilas, medicamentos para primeros auxilios, para quemaduras, conservas en lata, frutos secos, té, café.... La lista de los artículos que necesitan los ucranianos atrapados en la guerra es larga, tal y como figura en la cuenta de Facebook de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón.

La comunidad ucraniana que vive en la Comunidad prepara los primeros envíos para familiares y compatriotas en medio de una gran preocupación por lo que pasa a miles de kilómetros de su país natal tras la invasión rusa, que ha dejado ya más de un centenar de civiles muertos (la ONU asume que la cifra real será "considerablemente mayor" a este balance provisional) y 422.000 refugiados.

Oleksandr Chernyy -afincado desde hace años en Zaragoza- está dispuesto a coger su furgoneta para ir en busca de compatriotas si es necesario. "Mi hermana (Alina Klochko, presidenta de la Asociación Ucraniana de residentes en la Comunidad) ha prestado su coche a un joven ucraniano, que se ha marchado a por familiares suyos. Toda la gente en mi país está aterrada, pero al mismo tiempo está muy unida. Donde no llegan las tropas ucranianas lo hacen los civiles, que fabrican cócteles molotov contra los tanques rusos. El pueblo se ha levantado, por eso los rusos están tan sorprendidos", comenta este joven, que añade que Ucrania es un buen ejemplo a nivel mundial de cómo una nación pequeña se enfrenta a una grande, como es Rusia.

El ucraniano Oleksandr Chernyy, este lunes en Zaragoza. Heraldo.es

"Ucrania no quiere matar a rusos (el Gobierno de Kiev asegura que cerca de 5.300 soldados de Rusia han muerto en combate y han capturado más de 300 uniformados que se rindieron), pero si han venido a mi país: o te entregas o si vas a disparar no vas a salir vivo. ¿Qué hacen en mi casa? Vladimir Putin es peor que Hitler y los rusos son culpables de haber elegido a este tirano durante 20 años. También hay rusos que se están manifestando contra la guerra y todos acaban en el calabozo. Y Lukashenko (presidente de Bielorrusia) es también un viejo dictador y un desgraciado; ha dejado entrar a las fuerzas rusas por su territorio, es una traición", explica Oleksandr, que sigue las noticias que se difunden por canales de Moscú. "Todas son mentiras, es propaganda rusa. Hablan de que es una operación antiterrorista", apunta.

Sobre los amigos y familiares que están atrapados en medio de la guerra, habla del caso de una amiga suya que de madrugada tuvo que salir de Kiev con su hija de 5 años y un bebé de apenas seis meses. "Ha huido a la parte oeste y ahora está más tranquila. Yo ya les he comentado a mis allegados que pueden refugiarse en la casa de mi madre, que está aquí con nosotros (tenía previsto regresar a su país la semana pasada justo cuando comenzó la guerra)", añade.

Mientras, el joven Pavlo Shybistyy -que regenta, junto a su familia, la tienda Kalinka Russian Alimentacion en Zaragoza- afirma que, de momento, sus tíos que residen en Ucrania (en la ciudad de Ivano-Frankivsk, cerca de la frontera con Polonia) se encuentran bien. "Mis padres hablan con ellos y es una zona donde todo está más tranquilo. En casa de un tío se han refugiado 20 familiares lejanos que han huido de Kiev. Es tan fuerte lo que está pasando, que es increíble de creer. Nunca me lo hubiera esperado; Ucrania es una ruina", se lamenta.

Los clientes que se acercan a su establecimiento le preguntan estos días cómo pueden ayudar a sus compatriotas. "Necesitan medicamentos y ropa; lo que no tiene sentido es enviar dinero cuando los bancos están cerrados. Ha empezado la guerra y no hay marcha atrás para Rusia, seguro que quiere continuar. Todos esperaban que la Unión Europea y Estados Unidos les ayudaran, pero hacen poco. No mandan militares cuando los soldados rusos están ya en Kiev. Tenían que ayudarnos desde el primer minuto. No sé a qué esperan, ¿a que muera más gente? ¿Tiene miedo de que Putin active bombas nucleares?", se pregunta Pavlo.

La madre de Mariya Prokopyuk -que reside desde hace años en Zaragoza- también vive cerca de Ivano-Frankivsk. "En un pueblo de montaña a unos 130 kilómetros, lo que sería aquí los Pirineos. El otro día me contó que tiraron una bomba en la ciudad de madrugada y escucharon la explosión. Llevo meses diciendo que se venga conmigo (ante la inestabilidad que ha desembocado en la invasión rusa), pero no quiere dejar su casa por nada del mundo. Respeto su decisión, aunque si las cosas se ponen muy feas.... Tenemos la suerte de tener cerca Polonia, por ahí podría salir del país", comenta.

La joven ucraniana Mariya Prokopyuk, que reside en Zaragoza. M. P.

Quienes sí se han marchado estos días de Ucrania son otros familiares y amigos que tienen allegados en otros países europeos, como Alemania o también Polonia. "Tienen niños. Hay mucha gente que se ha quedado sin casa. La que no puede escapar por lo menos que vengan a zonas como las de mi madre, donde la situación está más tranquila.

Ella fue al ayuntamiento del pueblo a dar la dirección de su casa por si alguien quiere venir; ella estaría encantada", dice esta joven, que espera que la guerra termine cuanto antes. "Para que no pase a mayores. No vale la pena que muera tanta gente por un psicópata (en alusión a Putin), que ni siente ni padece. Le da igual que fallezcan dos personas que 2.000", concluye.