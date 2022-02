El pueblo de Aragón donde un personaje de carne y hueso paga los crímenes de sus vecinos por carnaval

Llega al fin el carnaval más deseado, después de que en 2021 no pudiera celebrarse propiamente por la pandemia. Aunque las restricciones básicas se mantienen en los lugares cerrados, la vida al aire libre sin mascarillas hace que muchas de las fiestas y tradiciones populares aragonesas vuelvan con fuerza. Sin duda, la celebración previa a la cuaresma es una de las más sonoras; el Miércoles de Ceniza y el inicio del periodo de recogimiento hasta la Semana Santa llegan el próximo día 2 de marzo, pero este fin de semana la reunión es pagana y ruidosa. Aunque en Aragón hay carnavales muy célebres, como los de Bielsa y Épila (además del de Luco de Jiloca en Teruel), el de Torla es uno de los más llamativos.

La puerta tradicional del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por su lado occidental está muy orgullosa de su carnaval, que gracias a la transmisión de la memoria oral no se ha perdido; de hecho, se ha recuperado en estas últimas décadas uno de sus elementos principales: el juicio a Carnabal, con ‘b’, verdadero protagonista de esta fiesta. Carnabal personifica todas las malas acciones de los vecinos; es un personaje de carne y hueso, que pone en alerta a todos ante su proximidad al pueblo. Cuando lo apresan y lo llevan a Torla gracias al Tenedor o vigilante, se le ata con una cuerda y se le conduce a la vista de todos para juzgarlo popularmente.

Encarnar a Carnabal es un honor, aunque se hace duro. Un mozo del pueblo se cubre de telas de saco y pieles; sobre la cabeza se le ponen unos cuernos y cuando llega al pueblo la tradición dice que se le recite una historia, en la que se anuncia su juicio y ejecución por todos los crímenes que acumuló durante el año anterior.

El vigilante pasea a Carnabal atado por las calles del pueblo. Carnabal se resiste a su suerte, y en el camino asusta a los niños además de tratar de escaparse. Si se le acusa de dejar sin agua al pueblo, Carnabal responde ofendido: "Del agua no me acuséis, pues yo no la pruebo en to l'año, lavarme no me lavo y si la bebo me hace daño". Finalmente, el juez y la autoridad religiosa de turno condenan al reo, y antes de ejecutarle se le concede una última voluntad, que suele consistir en besar a una moza del pueblo. Muerto el malvado, comienza ahí mismo el baile y se desata la fiesta.

