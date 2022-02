Solo el 16,4% de los jóvenes aragoneses menores de 30 años están emancipados

Los jóvenes tienen muchas dificultades para independizarse. Aragón, al igual que la mayoría de comunidades autónomas, registra un descenso en la cifra de personas que deciden emanciparse debido a la pandemia. Solo el 16,4% de las jóvenes menores de 30 años vivían fuera de la residencia familiar en el primer semestre de 2021, según el balance general del Observatorio de la Emancipación. Es un punto menos que en 2020 y cuatro menos que en 2019 -cuando el 20,9% estaban independizados-. A pesar de ello, es la segunda región en el ranquin nacional en la tasa de emancipación por detrás tan solo de Extremadura. En España, la cifra disminuyó hasta un 14,9%, lo que supone una bajada de 2,4 puntos respecto a 2020. Se trata de un mínimo histórico y habría que remontarse a 1998 para encontrar cifras tan bajas. Las personas que deciden 'salir de casa' en solitario tienen que destinar de media el 81,9% de su sueldo a este concepto.

El alquiler fue la principal apuesta de los aragoneses para independizarse: fue la opción del 63,9%. De media, destinan el 60,2% de su salario neto al pago de la renta mensual. A nivel nacional, el 19,6% de los hogares jóvenes que viven de alquiler están sobreendeudados. El 19,3% optan por comprar un piso con hipoteca. En este caso, los jóvenes utilizan en la Comunidad el 43,4% de su sueldo para pagar el préstamo. El porcentaje más alto se registra en Zaragoza -el 45,7%-, Huesca está por detrás -con el 43,9%- y finalmente, se sitúa Teruel -con un 29,1%-. La media de España asciende a 56,4%, es decir, más de la mitad del sueldo lo tienen que reservar para pagar una hipoteca. Finalmente, el 12,8% ni alquilan, ni compran, ya que se mudan a una vivienda cedida.

En cuanto al lugar de residencia, el 88,3% de los jóvenes de Aragón optan por vivir en la misma provincia de nacimiento, lo que supone un 0,12% más que en 2020. A nivel nacional, el porcentaje se estanca en un 70%, la cifra es mayor entre los jóvenes de entre 16 y 24 años -73,8%- y menor entre los de 30 y 34 años -63,7%.

Crece la tasa de empleo

El empleo va directamente relacionado con la posibilidad de mudarse a un hogar independiente. Precisamente, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, el desempleo en Aragón en el segmento de edad de entre los 16 y los 24 años se situó al cierre de 2021 en el 19,76% de su respectiva población activa, 10,84 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (30,70%).

Entre los que trabajan, el 57% contaban con un contrato temporal, una cifra que se sitúa por encima de la registrada en 2020 -que fue 49,2%- y supera la media nacional -que está en 54,7%-. El porcentaje es más alto -el 67,9%- entre los jóvenes de entre 16 a 24 años.

Para garantizar el acceso a la vivienda a los más jóvenes, el Gobierno central ha regulado los requisitos para que los menores de 35 años puedan optar al bono de alquiler. La ayuda será de 250 euros al mes durante dos años y podrá ser complementada por otras ayudas reguladas en el Plan Estatal de Vivienda. Gracias a este programa, los jóvenes podrán recibir ayudas al alquiler e incluso para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, un 30% de las 100.000 viviendas con las que se pretende incrementar el parque público de vivienda estarán reservadas para ellos a nivel nacional.

"Llevaba meses mirando pisos pero no me salían las cuentas"

Lucía Sánchez y Catalin Peter. HA

La zaragozana Lucía Sánchez tiene 24 años y se independizó hace un año con su novio, Catalin Peter. "Quería emanciparme hacía tiempo y llevaba meses mirando pisos para vivir sola pero no me salían las cuentas. Cuando conocí a mi pareja fue cuando pude irme con él", explica.

Dar el paso no fue tarea sencilla: "Había ahorrado porque es necesario tener un colchón antes de irte de casa. No fue nada barato porque tuvimos que abonar dos meses de fianza y uno para la agencia". Por suerte, la casa estaba amueblada y solo tuvieron que comprar un sofá. Los gastos con dos salarios son "más fáciles de llevar". Por el momento, no ha podido beneficiarse de ninguna ayuda. "Nunca llego a cumplir todos los requisitos. Por suerte, con mi sueldo y el de mi novio, no tenemos ningún problema". Viviendo sola sería "más complicado". "Con el trabajo que tengo ahora me lo podría permitir, pero no podría tener vida social", puntualiza. Considera que es el punto en el que se encuentran muchos jóvenes y por esa razón, es complicado dejar la residencia familiar.

"Necesito un salario más alto para dar el paso de independizarme"

Irene Andrés, en su casa. HA

En tres meses, la aragonesa Irene Andrés cumple 25 años. A pesar de que lleva un tiempo con la idea de independizarse rondando la cabeza, de momento, le resulta imposible: "Me gustaría emanciparme porque tengo mi trabajo y mis estudios, pero necesito un salario más alto para dar el paso". También depende de su pareja, Daniel Rodríguez. "Los dos queremos irnos juntos cuanto antes pero tenemos que tener una estabilidad económica", explica.

Irene tiene un contrato de media jornada y estudia un máster universitario de Nutrición Clínica. "Estoy indefinida pero no es suficiente por lo que estoy buscando otras posibilidades", añade. Su caso es común entre los jóvenes de menos de 30 años. "La mayoría no tenemos estabilidad. Estamos estudiando y conseguimos algo de dinero, pero seguimos viviendo con nuestros padres", asegura.

Esta joven es consciente de que si da el paso, podría obtener alguna ayuda. "Creo que me podría beneficiar porque no alcanzo el salario máximo que aparece en la tabla", concluye.