Crimen de 'Badoo' en Zaragoza: los acusados se culpan mutuamente del asesinato del informático vasco

Candy Arrieta y Mohammed Achraf, tristemente conocidos por captar hombres a través de la red de contactos Badoo con el único objetivo de robarles y hasta matarlos con extrema violencia, han cambiado radicalmente de estrategia de defensa. Si hasta el momento no habían declarado y en el juicio por robo y agresión a otra víctima celebrado la semana pasada negaron absolutamente todo, este lunes se han culpado mutuamente del asesinato del vecino de Getxo José Antonio Delgado.

Para sorpresa de todos, cada uno ha optado por eximirse de responsabilidad (sobre todo Candy Arrieta) y señalar al otro como el causante de todos sus males, e incluso se han presentado como víctimas ante el jurado popular que los juzga desde hoy.

Hedangeline Candy Arrieta, que usaba el alias Dulce ‘Bella’, ‘Angelin Candy’ o ‘Dulce Ángel’, en 'Badoo', fue la que abrió la espita, para sorpresa de su pareja, al presentarse como una mujer maltratada a quien Mohamed Achraf tuvo secuestrada durante tres meses. La venezolana de 36 años, relató un cuento de terror en el que también estarían implicados dos dominicanos, de los que no ha dado ningún detalle ni nombre, supuestamente amigos de Achraf. Los tres, pero especialmente su pareja, presuntamente la golpearon y la tuvieron todo el tiempo atada con bridas y dormida con pastillas. Hasta que tenía que citarse con hombres, claro, entonces la liberaban y, vigilada todo el tiempo, hacía lo que ellos le decían, según ha declarado ante el tribunal.

En el caso de José Antonio Delgado, el informático vizcaíno de 54 años que se desplazó desde Guetxo hasta Luceni para tener un encuentro amoroso con ella, dijo que fueron Mohamed Achraf y sus amigos quienes la suplantaron en el perfil de 'Badoo'. Eran ellos, según la acusada, los que engañaban y embaucaban a los hombres, no ella.

"Yo jamás chateé por 'Badoo'. Él (Achraf) me obligó a darle la clave de Facebook e Instagram. Me quitaron el celular. Me obligaron a quedarme parada en una carretera. Me dijeron va a llegar un señor y nosotros vamos a quitarle el coche. Ellos dos se quedaron con el señor del carro", ha dicho.

"Yo soy una víctima más; yo no he matado a nadie. Me han amenazado con matarme, me han amenazado desde el primer momento", ha insistido. Ha añadido que le daba tantas palizas que un día tuvo que llevarla al centro de Salud y, con el nombre supuesto de Sandra Polonia, la atendieron de las lesiones. "¿No pidió entonces ayuda?", le ha preguntado la fiscal en ese momento: "No me dejaba a hablar, porque me llevaba con puñal en la espalda. Él dijo que supuestamente me había caído por las escaleras", ha respondido.

Del asesinato de José Antonio Delgado ha negado saber nada. Ni de la brutal paliza que lo dejó agonizante ni del entierro de su cuerpo en el campo, ni del robo de todas sus pertenencias, parte de las cuales (una cadena y un anillo) se las quitó la Guardia Civil cuando las iba a tirar por el retrete el día que fue detenida.

La venta del Mercedes deportivo rojo que tenía la víctima también la hizo, según explicó, amenazada de muerte. "Me vigilaban a distancia y me dijeron que si hacía una cosa rara me volaban la cabeza", ha respondido a preguntas de su abogado Luis Ángel Marcén,

Todas estas explicaciones y otras más las escuchó impasible tras ella Mohamed Achraf, de 40 años. Pero cuando llegó su turno no se quedó corto: "Cuando ella mató al hombre también se quedó fría y tranquila. Un día que discutimos y yo tenía miedo de que me hiciera algo durmiendo le dije: Si me vas a matar hazlo como has hecho con el viejo", ha contado el acusado.

Acharf también se ha presentado como una víctima, pero de Candy Arrieta. "Ella ya hacía esto en Venezuela. Vivía de los hombres del 'Badoo', ha afirmado y ha insistido en que fue la acusada quien mató a José Antonio Delgado. No obstante, de manera confusa, ha insinuado que también intervino, por lo menos, en el traslado o enterramiento de la víctima y que esto ya lo explicaría su abogada, Carmen Sánchez, aunque no ha habido ocasión.

Ha contado al jurado que hasta ahora no había declarado porque la estaba protegiendo. Pero, al escuchar todo lo declarado por la mujer dijo: "Lo hacía voluntariamente por ella. Es mi pareja, tenía que salvarla y me iba a comer el marrón. Yo iba con idea de salvarla pero después de escucharla, que cada uno se coma su marrón", ha sentenciado.

La Fiscal está pidiendo penas de 32 años de cárcel para cada uno de los acusados mientras que la familia de la víctima solicita la prisión permanente revisable porque entiende que su cliente fue víctima de una banda organizada formada por los dos acusados y, al menos, otros dos más no localizados ni identificados.

El abogado Juan José Rubio, que representa a los compradores que pagaron 11.000 euros por el coche de la víctima, pide para la pareja tres años de cárcel por estafa.

.