Solteros en tu zona: qué es y cómo funciona la 'app' de citas Badoo

Creada en 2006, la aplicación de citas Badoo asegura contar 250 millones de usuarios en 190 países.

Su creador es el ruso Andrey Andreev, si bien la empresa tiene sede en Londres y es propiedad de una compañía ubicada en Chipre.

Hay dos maneras de conocer gente a través de esta herramienta, que puede instalarse tanto en móvil como en el ordenador.

Por un lado está el modo 'Encuentros', en que se hacen contactos (matchs) con las personas que el programa cree que pueden ser compatibles con los intereses o gustos subsumidos previamente por el usuario.

Como sucede en otras apps como Tinder, basta con clicar en el corazón o en un aspa para indicar si la propuesta (que va acompañada de una foto) gusta o no. El número de 'matches' con los que se puede contactar en un solo día es ilimitado.

En la función "Gente en tu zona" aparece una cuadrícula con personas que se encuentran cerca y que comparten intereses.

La aplicación permite mandar mensajes e incluso chatear con la persona interesada y, como en Tinder, la foto tiene una gran importancia.

La cuenta básica de Badoo es gratuita, si bien requiere pagos si se quieren obtener lo que se denominan "super poderes", con 'ventajas' como ver otros perfiles de manera anónima, tener prioridad en el buzón de mensajes enviados, deshacer 'likes', contar con 'stickers', ver quién te ha añadido en la lista de 'favoritos' o librarse de los anuncios.

Entre los comentarios que refieren algunos usarios en Internet están una personalización del perfil limitada, la ausencia de control en el registro de las imágenes o no poder bloquear a un contacto que ha sido aceptado previamente. Quizá son estos aspectos lo que hacen que esta app no figure entre las mejor valoradas, si bien el hecho de que sea gratis la hace muy popular, sobre todo entre perfiles jóvenes que no buscan compromiso en sus contactos.