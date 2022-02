Los médicos veteranos que se oponen al cambio de nombre del hospital Infantil de Zaragoza suman apoyos

Las primeras reacciones al cambio de nombre del Hospital Materno-Infantil de Zaragoza se mueven entre el asombro, la indignación y el rechazo a una actuación de la que la Administración autonómica no se pronunció.

Por el contrario, el respaldo de la ciudadanía a la iniciativa puesta en marcha por un grupo de médicos jubilados del Hospital Infantil ha sido prácticamente unánime. "A nivel institucional no hemos tenido respuesta, pero sí que nos hemos sentido arropados por decenas de compañeros y amigos, varios de ellos en activo, que nos han escrito y llamado para felicitarnos por el paso que hemos dado", contaba este martes la doctora Paz Ruiz Echarri, una de las firmantes del manifiesto que pide revocar el cambio de nombre del actual ‘Edificio de la Mujer y de la Infancia’ para volver al original, que data de 1971.

En las redes sociales, el sentir de la ciudadanía se movió también en esta línea y numerosos usuarios expresaron su desconcierto por un cambio que no ven prioritario. "Me da vergüenza cada vez que veo que cambian algo de la fachada, pero por dentro sigue estando todo tan vergonzoso como siempre... Ya podrían gastar el dinero en sillones más cómodos para las familias que se tienen que pegar con sus familiares días y noches, en cambiar las ventanas para que no entre frío o en agrandar la UCI pediátrica, en la que no hay espacio ni para que estés con tú hijo", denunciaba en redes sociales Rebeca Martínez. "Osea... que se necesita invertir en sanidad, sanitarios, Atención Primaria... Y lo único que se les ocurre es invertir en un cartel para cambiarle el nombre a un hospital que vamos a seguir llamando igual", cuestionaba otra usuaria.

Por su parte, los Colegios Profesionales declinaron pronunciarse sobre este tema, mientras que desde el Sindicato de Enfermería (SATSE) consideraron que el gasto sanitario debería ir en otra línea. "Estamos viviendo la situación que estamos viviendo y hay que destinar los recursos sanitarios a la Sanidad", zanjó Pilar Navaz, secretaria autonómica de Satse en Aragón.