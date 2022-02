¿Hospital o edificio?

Edificio (según la RAE): "Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos". Hospital: "Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de los enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza". Entonces, ¿a qué fin se ha sustituido un término por otro vulnerando el lenguaje? Atónitos e indignados nos hemos enterado de ello un grupo de médicos jubilados del Hospital Infantil, muchos con ejercicio desde su apertura y por más de cuarenta años, y queremos manifestarlo, oponernos, denunciarlo, en definitiva, evitar que tal decisión permanezca para que se vuelva a llamar Hospital Materno-Infantil.

Pensando en los motivos que han podido llevar a los administradores del Salud a realizar este cambio se nos ocurren dos posibilidades. El motivo menos malo sería que se quiere preservar a los niños del posible sufrimiento psicológico que produce acudir a un hospital, porque eso supone estar malito. Gran error, intentar que los niños no vivan en la vida real. Lo que necesitan es recibir la mejor calidad asistencial en sus tratamientos clínicos y en su trato humano, con cariño y con sentido común.

El motivo peor sería que esta ocurrencia formara parte de un ideario que sobrevolara por instancias que están por encima (que no superiores) en la administración del Salud y cuya consigna fuera borrar el sentido de la Maternidad. De hecho, la palabra desaparece en los nuevos carteles: ‘Edificio de la Infancia’, ‘Edificio de la Mujer’. Y es que la maternidad generalmente comporta la creación de una familia, institución cada vez menos valorada por algunos dirigentes. Cierto que en la Maternidad también se atienden enfermedades de la mujer diferentes al embarazo y al parto, entonces se podría llamar por ejemplo ‘Hospital Maternal y Ginecológico’ u otras nominaciones que no suprimieran el término Maternidad. Por otro lado, cuando nuestros colegas en ejercicio presenten en congresos sus trabajos, ¿tendrán que decir que pertenecen al ‘Edificio de la Infancia’ de Zaragoza? O, si son internacionales, al ‘Zaragoza Children’s Building’, mientras que otros hablen de su ‘Kinderspital’ o de su ‘Children’s Hospital’. ¡Lo que nos faltaba! Por favor, administradores, prioricen el gasto en los hospitales de acuerdo a las verdaderas necesidades, que no queremos exponer aquí carencias, de las más prosaicas a las más relevantes, pero sabemos que existen, y no malempleen el presupuesto en cambio de carteles.