La presión covid en los centros de salud baja en Aragón pero el personal no da por superada séptima ola

La curva de la séptima oleada de la pandemia de coronavirus sigue a la baja en Aragón, que ayer notificó 969 contagios. Una tendencia que se empieza a reflejar ya en los centros de salud donde, según el Departamento de Sanidad, se ha pasado de atender 9.000 casos sospechosos al día a 2.200. La cifra de contactos en seguimiento desde Atención Primaria se reduce también: ahora es de 8.010, frente al máximo de 26.000 que se alcanzó en el pico de esta onda epidémica. Los profesionales, sin embargo, no dan por superada la ola y alertan de que las consultas siguen sobrecargadas tanto por el número de personas con síntomas de esta infección, que continúa siendo elevado, como por atención al resto de patologías.

El descenso de la incidencia, la limitación del rastreo y una menor vacunación hacen que la tensión en los centros haya descendido. La semana pasada se administraron 23.800 dosis; en el pico de la campaña, entre junio y julio, se llegó a las 100.000. Por eso, Sanidad ha decidido agrupar las agendas en uno o dos días a la semana. Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, reconoció que la ola provocada por ómicron comienza a remitir: "Hay que tomarlo con cautela, pero esto nos permite volver a retomar la atención de crónicos o de otras enfermedades que no son la covid que hemos tenido que ir demorando". "A veces -dijo- da la sensación de que cuando se pasa la ola el trabajo de Primaria va a disminuir, y no va a ser así. Y esperamos que no haya otra que nos vuelva a paralizar".

De forma similar se manifestó José Ignacio González Lillo, médico de familia en Caspe y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen): "Seguimos estando muy tensionados. Ha habido momentos en los que la covid ha ocupado hasta el 80% de nuestro tiempo, obligando a demorar el resto de patologías". Ahora, y a pesar de que los centros siguen "absolutamente congestionados", parece que baja la presión "porque la reducción de la incidencia que empezó hace unos días comienza a reflejarse en las consultas". "Hay mucho trabajo pendiente por sacar que cada ola impide recuperar", aseguró Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc).

Para Belén Lomba, secretaria del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, "se está notando que baja la incidencia pero, de momento, las consultas siguen estando saturadas". Esto acarrea una demora para conseguir una cita, señaló, de entre tres y cinco días, pero varía mucho dependiendo del ambulatorio; en algunos es menor. Las jornadas «siguen siendo intensas para los profesionales, que están agotados física y mentalmente tras dos años de pandemia», añadió. Las citas presenciales se compaginan con las telefónicas, y difieren también mucho dependiendo del centro. En algunos mantienen el 80% de consultas cara a cara, mientras que en otros se reduce ese porcentaje. "Con 1.000 casos no se puede dar la situación por normalizada. Habrá que ver cómo evoluciona febrero", señaló el presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), Leandro Catalán, quien destacó que la presión se reduce, pero sigue siendo alta en centros como Valdespartera, La Jota o María de Huerva.

Por otra parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha anunciado concentraciones el jueves, iniciando así "meses de lucha y reivindicación" para acabar con el "abandono y descalabro del sistema sanitario". El objetivo es que se destinen los "recursos y medios necesarios a lo que importa a la ciudadanía, como es su salud y bienestar general".