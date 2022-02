El PP acusa a Lambán de recalificar “a la medida” de Wilcox para ampliar Plaza

El PP ha dado un paso más en su confrontación con el Gobierno aragonés y ha cuestionado directamente la ampliación de Plaza, acusando al presidente, Javier Lambán, de impulsar la mayor recalificación de suelo de la historia, 217 hectáreas, “a la medida” de su promotor, Wilcox, “sin ningún tipo de transparencia y sin conocer los costes para las arcas públicas”. Además, ha puesto en tela de juicio su legalidad al mencionar que la operación “choca” con el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, que recoge en su artículo 37.2 la imposibilidad de delimitar sectores con el exclusivo propósito de ajustarse al límite de una propiedad. Por ello, el grupo parlamentario ha solicitado su comparecencia y la de la consejera de Economía, Marta Gastón, ante las Cortes de Aragón.

La portavoz popular en las Cortes, Mar Vaquero, ha denunciado que esta operación está marcada por el “furor urbanístico” del líder socialista “a espaldas” de todos los partidos y del propio consejo de administración de Aragón Plataforma Logística (APL).

Vaquero aún ha llegado más lejos al vincular la ampliación con el caso Plaza, para lo que ha indicado que no puede olvidar que el nombre de la plataforma está “unido, como proyecto de desarrollo de gobiernos socialistas, al mayor caso de corrupción urbanística en Aragón”. “Un desfalco que está todavía pendiente porque aún no se ha resuelto ese pacto al que se llegó vía arbitraje”, ha añadido en alusión al laudo que debe resolver si Acciona devuelve hasta 93 millones más por sobreprecios y obras no ejecutadas.

Vaquero ha trasladado su preocupación por los términos del convenio firmado por la DGA cuando hay suelo productivo para atraer empresas en el Polígono Tecnológico de Reciclado (PTR) y en Malpica y se promueve, mediante expropiación, otra plataforma de 150 hectáreas en Zuera. Y ha lamentado el “agravante” de desconocer el coste para las arcas públicas pese al compromiso de cofinanciar al 50% el coste de la infraestructura eléctrica y viaria de la plataforma. Por ello, ha mostrado su “sorpresa” por el silencio de la izquierda, “callada ante la mayor recalificación de la historia a pesar del interés general al que se apela”.

La portavoz popular ha indicado que sus críticas se ciñen a la operación, pero no al desarrollo de Aragón ni a la atracción de empresas.