El SUP reclama a la delegada del Gobierno más plantilla para atender la violencia de género

Representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) se reunieron el 28 de enero con la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, y le trasladaron su propuesta de que se amplíe la plantilla de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para que puedan recibir las denuncias de las víctimas de violencia de género. Aunque esa debería ser una de las funciones de la UFAM, la realidad no es así y son recogidas en las comisarías con el resto de delitos y por policías sin especialidad. Incluso la investigación se lleva a cabo muchas veces por personal ajeno al grupo creado para ello.

El sindicato, que dijo que su propuesta fue bien acogida, reivindica desde hace tiempo que las víctimas tengan una atención integral. Sin embargo, la falta de plantilla y su acomodación en el catálogo de puestos de trabajo impide ampliar la unidad. "Es insostenible atender el gran aumento de las denuncias por violencia de género y agresiones sexuales con el actual número de funcionarios", aseguran fuentes del SUP. Añadieron que los 22 agentes que integran la UFAM en Zaragoza no pueden tener asignadas tal cantidad de mujeres con órdenes de protección en vigor. En muchos casos cada policía tiene una media de 120 mujeres bajo su tutela.

"El Pacto Nacional sobre la Violencia de Género tiene una cantidad ingente de presupuesto entre otras cosas para personal, medios e instalaciones. Ha llegado la hora de que parte de esos recursos lleguen a la UFAM porque las víctimas se merecen todo nuestro esfuerzo y recursos desde el instante que deciden dar el paso de presentar una denuncia", reivindica la organización policial.

El SUP propone amortizar las plazas de segunda actividad sin destino para aumentar la plantilla, así como puestos en comisión de servicios o en atribución temporal de funciones. Reclama igualmente más medios y presupuesto, más formación para los agentes y unas dependencias exclusivas para víctimas de violencia de género.

Recuerdan el sindicato que en ocasiones, por la falta de formación o empatía con las víctimas a la hora de la recogida de una denuncia, se puede dar un resultado no deseado al final del procedimiento judicial que se está iniciando, aparte de la mala percepción que puede tener la víctima de los funcionarios la están atendiendo.

"Tras reuniones con partidos políticos, asociaciones de víctimas de violencia de género, colegios de abogados no llegan a entender cómo es posible que la UFAM no sea la encargada de la recogida de todas las denuncias de violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual, dice el sindicato.

Añade que tampoco se explican que no existan unas instalaciones apropiadas donde se pueda centralizar todos los recursos disponibles para la atención a las víctima, contando con policías, abogados especializados en violencia de género, psicólogos y servicios sociales".

Para el SUP, lo recomendable sería tener unas dependencias propias de la UFAM, donde para presentar una denuncia no se tenga que mezclar a la víctima con los ciudadanos que van a denunciar cualquier otro delito distinto, donde no se encuentren por los pasillos con su agresor y donde se puedan prestar otros servicios de apoyo a las víctimas, como psicólogos, servicios sociales y salas para que los hijos estén atendidos mientras denuncian.

"Con unas instalaciones adecuadas, con personal formado y con todos los recursos y servicios de atención las víctimas, tal vez se conseguiría que el gran número de víctimas invisibles que sufren violencia (con especial referencia a las personas mayores, personas con discapacidad y mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad) den el paso y denuncien", expone.

En ocasiones, por la falta de formación o empatía con las víctimas a la hora de la recogida de una denuncia, se puede dar un resultado no deseado al final del procedimiento judicial que se está iniciando, aparte de la mala percepción que puede tener la víctima de los agentes que la atiendan, afirman fuentes del sindicato policial.

En el aspecto reivindicativo laboral, el SUP afirma que se tiene que acabar con el agravio que sufren los inspectores, jefes de grupo de investigación y de protección al no cobrar el complemento de UFAM, ni tampoco el punto más de nivel como tienen la escala básica y Subinspección.