Dos jóvenes resultan heridos en una reyerta con navajas en la puerta de un bar de Ejea

Una pelea que se inició en un bar situado en la calle de Palafox de Ejea de los Caballeros se saldó con dos heridos por arma blanca, uno de ellos de gravedad aunque no hay riesgo para su vida. Por el momento no hay detenidos ya que los dos implicados en la riña no se han denunciado, al menos hasta el cierre de esta edición.

Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, la reyerta se produjo alrededor de la 1.30 de ayer. La discusión y el primer enfrentamiento comenzó dentro del bar pero luego se trasladó a la calle. Una vez en la vía pública, la pelea fue a más hasta el punto en que salieron a relucir las navajas. Uno de los jóvenes recibió un profundo corte en una mano que le afectó a los tendones.

Esta persona, cuya identidad y edad no ha trascendido, se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Zaragoza. El otro sufrió lesiones de arma blanca en una rodilla y también en las manos, aunque de manera más superficial.

El incidente se produjo en la calle y la sangre era visible en un coche aparcado cerca. Heraldo

Al lugar del altercado acudió la Policía Local de Ejea y poco después una patrulla de la Guardia Civil. Los dos implicados fueron atendidos en el centro de salud de la capital de las Cinco Villas y, posteriormente, fueron trasladados al servicio de Traumatología del Hospital Clínico de Zaragoza. Las mismas fuentes indicaron que se ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

La última agresión de gravedad con arma blanca en Ejea se produjo el pasado septiembre, cuando un hombre de 27 años acuchilló a dos compatriotas, de nacionalidad argelina, y dejó herido de gravedad a los dos. De hecho, el juez lo envió a prisión preventiva como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Las víctimas fueron dos jóvenes, primos entre sí, que discutieron con el agresor. Primero comenzó una disputa con uno al que acuchilló en la pierna. Su familiar acudió en su ayuda y entonces le clavó el arma en un costado. Un vecino ayudó a los heridos hasta que llegó una ambulancia.