Pueblos de Aragón que también celebran San Valero para visitar este puente

El 29 de enero, la ciudad de Zaragoza honra a su patrón, San Valero. Y este año, aunque se mantendrán algunas restricciones a causa de la pandemia (por ejemplo, no habrá pasacalles con los Gigantes y Cabezudos pero sí Tragachicos), los ciudadanos podrán disfrutar de una amplia y variada programación que, como es habitual en esta festividad, convertirá a la plaza del Pilar en el epicentro de la actividad cultural.

Mientras muchos se quedarán en Zaragoza para disfrutar de las actividades programadas por el Ayuntamiento, no serán pocos los que prefieran aprovechar el puente para hacer una escapada, aunque sea en el día. Una buena opción, si eres de estos últimos pero todavía no has decidido destino, es visitar alguno de los pueblos aragoneses que también celebran San Valero.

Por ejemplo, Cariñena. Cuenta la tradición que el origen de esta fiesta celebra el paso de San Valero por la localidad durante el cual realizó el prodigio de hacer manar agua de un pozo seco. En la actualidad, lo devoto y lo lúdico se unen para festejar a este santo, aunque este año se ha decidido suspender las actividades previstas debido a la situación sanitaria, incluido el gran roscón que desde hace varios años se coloca alrededor de la Fuente de la Mora. Aún así, merece la pena pasear por la localidad, visitar su Museo del Vino y la iglesia parroquial en cuyo interior se conserva la reliquia del brazo del santo. Sin salir de la provincia de Zaragoza, el pequeño pueblo agrícola de Ruesca celebra su patrón cada 29 de enero con hoguera incluida y baile en procesión.

En Huesca, la localidad ribagorzana de Roda de Isábena, la más pequeña del país con catedral, que además forma parte de Los Pueblos Más Bonitos de España, conmemora solemnemente cada 29 de enero la festividad del que fuera obispo de Zaragoza, cuyos restos reposaron durante varios siglos en la antigua sede episcopal ribagorzana y donde todavía se conservan varias reliquias. En Velilla de Cinca se celebra una misa en la ermita dedica al santo, donde tradicionalmente se reparten sardinas asadas y caracoles a la brasa.

Ya en la provincia de Teruel destacan, entre otras localidades, Castelnou, que celebra sus fiestas patronales en honor de este santo. La víspera se enciende por la noche una monumental hoguera, lo que constituye unas las citas más importantes del año para sus vecinos. Las hogueras en las calles y la celebración de comidas populares son habituales en otras muchas localidades turolenses como Cañizar del Olivar, que además ofrece un entorno pacífico, caminatas para todos los gustos y un increíble cielo estrellado.

Hay que tener en cuenta que muchas de estas celebraciones se han visto este año, de nuevo, reducidas o afectadas de alguna manera a causa de la pandemia.