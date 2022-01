Estos son los consejos de la Federación Aragonesa de Montaña para que una salida en invierno no termine en accidente

La práctica del deporte en montaña invernal es la que requiere más conocimientos técnicos y disposición de material adecuado y en función de las condiciones que presenta, como las actuales de hielo, "renunciar a tiempo puede evitar un accidente más o menos grave", apunta el presidente de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM), Javier Franco.

En poco menos de una semana cuatro personas han fallecido en las montañas aragonesas, tres en la estación de Astún: un joven de 19 años que esquiaba fuera de pistas, un barcelonés de 71 años que se precipitó por una ladera en la zona de Truchas y una madrileña de 63 años que también se salió de la pista y cayó por una ladera tras chocar levemente con su marido, además de un montañero vasco que se deslizó por una ladera helada cuando ascendía al pico Aspe por la vertiente norte.

Son trágicos accidentes que han llevado al Gobierno de Aragón ha lanzar este viernes, de cara al fin de semana, cuando se produce una mayor afluencia de deportistas y esquiadores, a una campaña con un mensaje de concienciación que se va a lanzar en las redes sociales.

Además de por los accidentes, que este mes de enero ya se han contabilizado 28 de esquí y doce rescates en montaña, otro motivo son las condiciones de hielo que presentan las cumbres aragonesas desde la semana pasada y que se van a prolongar, como ha advertido la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez, en una rueda de prensa junto al presidente de la FAM.

La falta de precipitaciones y el clima soleado puede hacer que el montañero o esquiador "se confíe en sus capacidades y no valore el riesgo", ha apuntado Sánchez, quien ha incidido especialmente en actividades como el esquí alpino, el de alta y media montaña y la travesía con raquetas.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que "lo más importante" es no salirse de las pistas balizadas y seguir recomendaciones del centro invernal y en el caso de las actividades con raquetas evitar aquellas en las que no se conozca la ruta y saber que estas herramientas están acondicionadas para caminar por nieve, no por hielo.

En el caso de actividades de alta montaña es "imprescindible" llevar el equipamiento adecuado, casco, crampones y piolet, y para esquí accesorios de seguridad, arba y pala, además de que los útiles estén en buenas condiciones de mantenimiento.

Se deben evitar las zonas más expuestas al frío, como las caras norte, y consultar a los expertos sobre las condiciones de hielo.

Y es que, como ha señalado el presidente de la Federación Aragonesa de Montaña, las condiciones actuales del manto nivoso varían mucho en función de la zona del Pirineo, de ahí la importancia de informarse y saber valorar el estado de la montaña cuando se llega al sitio, consultar a expertos y a lugareños.

"Toda la información previa puede ser muy importante para valorar si la actividad se puede realizar o no y si no se cuenta con las condiciones o la información adecuada es mejor no llevarla a cabo" ha destacado Franco, quien ha apelado a la prudencia y a la necesidad de estar bien equipados.