Aragón roza las 6.000 reinfecciones: "Hay quien se ha vuelto a contagiar solo un mes después"

Hasta hace unos meses, eran casos excepcionales. En anteriores olas, las personas que se contagiaban de coronavirus por segunda vez sorprendían a los médicos, tanto que en ocasiones se dudaba si realmente habían llegado a dejar atrás la infección. Ahora, con el impacto de ómicron en Aragón, están a la orden del día. Se dan casos, incluso, de personas que ya han pasado la enfermedad tres y hasta cuatro veces, y también otros en los que apenas han transcurrido unas pocas semanas entre una infección y otra.

Hasta la semana pasada, la Comunidad había registrado 5.725 casos de reinfección de covid. Es solo el 2% del total de casos, pero el ritmo es creciente. De estas casi 6.000 reinfecciones, 1.394 se habían producido en personas vacunadas, para las que ni la inmunidad natural ni la de la vacuna les han protegido de un nuevo contagio. En esta séptima ola aragonesa, en los centros de salud de la comunidad se ven casos a diario.

“Antes de esta séptima ola, el criterio general era de que si el paciente tenía síntomas respiratorios pero había pasado el covid, apenas se sospechaba que pudiera volver a infectarse. Ahora ha cambiado todo, el número de reinfecciones es muy importante”, afirma Ángel Antoñanzas, coordinador del centro de salud Delicias Sur de Zaragoza. Según sus datos “empíricos, pero no científicos”, al menos “el 10% de los casos actuales tienen un precedente previo de infección”. Eso sí, en general aprecia una “levedad total” de las afecciones, ya que “las vacunas y la infección previa da una mayor protección para que no haya complicaciones”.

En algunos centros de salud el porcentaje es superior. Raquel Llera, coordinadora de Ejea de los Caballeros, calcula que “el 30% o el 40% de los casos pueden ser reinfecciones”. En una localidad en la que el porcentaje de población que ha pasado la enfermedad es especialmente alta, los segundos contagios son más probables. “Esto causa en la gente una sensación de indefensión, porque hay personas que se han vacunado, que guardan las medidas… y aún así se vuelven a contagiar”, explica. Según apunta, el tiempo entre una infección y otra “es muy variable”, ya que hay gente que se infectó por primera vez “al comienzo de la pandemia” y otros que lo hicieron “hace tres o seis meses”.

En algunos casos ha pasado hasta menos tiempo. Irene Serrano, rastreadora del centro de salud del Arrabal, señala que tuvieron un caso en el que una persona “se volvió a contagiar solo un mes después”. Aunque no se realizaron análisis, deduce que se trataron de infecciones “de distintas variantes de coronavirus”. “También hemos tenido casos de hasta tres reinfecciones… Hay gente que piensa que lo pasas y ya, y no es así”, señala. Serrano, no obstante, observa que poco a poco los ciudadanos “se van concienciando de que se puede volver a coger”. “Antes se sorprendían más”, comenta.

Los casos de reinfección afectan también a los niños. Según apunta Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, no ha habido una avalancha, ni mucho menos, pero sí que “cada vez se ven más” pequeños que han vuelto a contraer el coronavirus. “Es normal, ya que el número de casos entre los niños ha aumentado mucho, esta semana había días que eran el 25% del total de casos de Aragón”, comenta. Aunque también se han registrado más hospitalizaciones entre los más pequeños, Cenarro cree que “es normal ante el volumen de contagios que ha habido”. Según su experiencia, “la inmensa mayoría lo pasa de forma muy leve, con algún síntoma catarral “y como mucho, algo de fiebre”.