Andrés Carrillo, intensivista: "De cada diez pacientes en la UCI, siete son no vacunados y cuatro mueren"

Las vacunas, y más aún la dosis de refuerzo, marcan la diferencia entre padecer una covid leve o acabar en una unidad de cuidados intensivos. El 40% de los enfermos hospitalizados actualmente en las UCI de toda España son pacientes vacunados con dos dosis, pero que estaban a la espera de recibir la tercera, según los datos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, Semicyuc.

En Aragón, “de cada diez pacientes en UCI, siete son no vacunados y cuatro mueren”. Así de contundente se ha mostrado este viernes Andrés Carrillo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza en redes sociales. Por ello, los intensivistas instan a los vacunados a que reciban cuanto antes el pinchazo extra, porque los grupos de edad que aún no han accedido a él son los que protagonizan cada vez más ingresos en críticos. Y, por supuesto, quienes no han sido inoculados con ninguna de las dos dosis, o solo con una, que no esperen más a hacerlo, incluso intentado meterles el miedo en el cuerpo. “Si los no vacunados quieren engordar estas estadísticas, van por el buen camino. Si no quieres vacunarte por ti, hazlo por el resto”, urge Carrillo.

En este sentido, el intensivista llama a la sociedad "a que haga caso a los organismos sanitarios". "La vacuna es un gran avance, y gracias a ella el sistema de salud es actualmente sostenible", indica. A su juicio, la visión que debe tener la población es que la enfermedad tiene una estructura piramidal, y cuanto más ancha es la base, mayor porcentaje de población enfermará, mayor población ingresará en un hospital y mayor número de pacientes pasarán a ser considerados críticos. "Así que cuanto más gente vacunada haya, menos posibilidades tendremos de contagiar, de ponernos enfermos, de ser hospitalizados, etcétera", razona Carrillo.

“La tercera dosis te libra de la muerte. Con ella, los contagiados de covid solo llegan a cuidados intensivos cundo son pacientes inmunodeprimidos, es decir, en casos excepcionales”, explica por su parte Carola Giménez-Esparza, vicepresidenta de Semicyuc.

En cualquier caso, el grupo mayoritario en las UCI españolas sigue siendo todavía el de los no vacunados, que representan el 60% de los ingresos pese a suponer solamente el 10% de la población. Y en intensivos los hay de todas las edades, aunque los médicos se están encontrando con un buen número de personas de entre 40 y 50 años.

Los aproximadamente cuatro millones de negacionistas que hay en España tienen muchas más posibilidades de contagiarse, de ingresar en planta o en UCI y de fallecer. En sus informes, el Ministerio de Sanidad afirma que, por ejemplo, en las personas de 60 a 79 años, “el riesgo de infección en no vacunados es 11,2 veces mayor; de hospitalización, 18,4 veces mayor; de ingreso en UCI, 31,7 veces mayor; y de fallecimiento, 23,9 veces mayor respecto a los vacunados”. Y en el grupo de 30 a 59 años, “la tasa de ingreso en las unidades de cuidados intensivos es once veces superior en no vacunados”.

Según los datos provisionales notificados este viernes, Aragón registró este jueves 5.420 positivos, 266 más que el miércoles, pero 221 menos que hace una semana, así como un fallecido en la provincia de Zaragoza.

El miércoles permanecían ingresadas en los hospitales aragoneses 794 personas, de las que 68 estaban en la UCI. El hospital con más enfermos covid es el Miguel Servet (214, con 20 en intensivos), seguido por el Clínico Universitario (121, con 20 en UCI) y el Royo Villanova, (95, con 5 en UCI), los tres en la capital aragonesa. Les siguen el San Jorge de Huesca (63, con 8 en la UCI), el de Barbastro (62, con 2 en la UCI), el Obispo Polanco de Teruel (28, con 2 en la UCI), el Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza (34, con 5 en la UCI) y el de la Defensa (23, con 2 en la UCI).

Asimismo, en los hospitales privados había ingresados 39 pacientes con covid, 4 de ellos en la UCI; dos en el Hospital MAZ y dos en la Clínica Montpellier.

Aragón tiene disponibles 65 camas de UCI con respirador, 7 sin respirador y 1.082 de hospitalización convencional.

Las camas de críticos se encuentran en máximos en toda España, con el 23,62% de pacientes covid, 2.224 en total. De acuerdo al nuevo semáforo covid, España roza el riesgo muy alto (25%), aunque más de la mitad del país supera ya ese porcentaje. La situación es especialmente grave en Cataluña, donde los enfermos de coronavirus representan el 43% de las UCI; en Melilla, el 35%; y en Aragón y el País Vasco, el 32%. En el extremo contrario están Galicia, con el 6,54%; Extremadura, el 12%; y Andalucía, el 13%.