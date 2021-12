Los sanitarios admiten estar sobrepasados ante la "peor ola" en Atención Primaria en Aragón

Los sanitarios admiten estar "sobrepasados" ante la "peor ola" para la Atención Primaria, que compatibiliza "como puede" las cientos de PCR y test de antígenos que se realizan cada día, la vacunación y la atención a otras patologías en una época especialmente difícil marcada por las bajas, las libranzas del personal y el fin de los contratos covid.

El presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), Leandro Catalán, reconoció que los profesionales de los centros de salud están extenuados por una oleada que, según dijo, es la que "más está desbordando" el primer nivel del sistema sanitario, que "está soportando hasta el 90% de la carga asistencial". "Todo se hace en Atención Primaria, salvo los casos que requieren de ingreso, que están aumentando porque, al haber tantos contagios, al final alguno se complica", explicó ayer.

En esta onda epidémica, recordó, la gente venía acudiendo a los centros de salud, provocando largas filas para los distintos trámites, consultas o procedimientos: "Quizá sea la peor ola en cuanto a presión asistencial", reiteró. A esta saturación se une la atención de otros virus respiratorios, aunque todavía no se están dando muchos casos de gripe: "Y si seguimos con la mascarilla pasará como el año pasado, cuando hubo una baja incidencia", agregó.

Catalán volvió a reivindicar que la campaña de vacunación se desarrolle en otros espacios al margen de los centros de salud, algo que "quitaría presión" a la Atención Primaria. "Ahora todo pasa por aquí, y no damos abasto. Se debería haber hecho ya para descargar a los profesionales", dijo.

Recordó, en este sentido, que ya en noviembre presentaron a la Consejería de Sanidad una serie de propuestas de mejora, de las que, según afirmó, no han obtenido respuesta: "Si no hay recursos, de alguna manera habrá que sacarlos. Se deberían haber planteado cambios y medidas, porque estamos al borde del colapso", lamentó. A esto se añade la falta de profesionales. "No somos robots, somos personas y sufrimos por lo que vemos y por no poder llegar a todo. Cada centro se ha tenido que organizar como ha considerado", aseveró.

Los pasos a seguir

Los centros de salud se han esforzado en las últimas horas en hacer llegar a sus pacientes los cambios que implica el nuevo protocolo de la DGA, que reduce el rastreo de contactos a convivientes, mayores de 65 años, personas vulnerables, internos de residencias y trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Así, si se es contacto sin síntomas y se está vacunado, los pacientes estarán exentos de cuarentena, pero deberán extremar las precauciones en los 10 días siguientes al contacto y serán citados a una prueba diagnóstica "a partir del quinto". Mientras, los no vacunados tendrán que permanecer aislados en casa y deberán evitar el contacto con sus convivientes.

Aquellos que den positivo tras realizarse un test en farmacias deberán guardar cuarentena y actuar como si fuesen positivos. En este caso, se insta a ir realizando una lista con nombre y dos apellidos de las personas con las que se ha estado a menos de dos metros durante más de 15 minutos sin mascarilla los dos días previos a los síntomas.