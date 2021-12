El Colegio de Médicos de Zaragoza vería "razonable" exigir el certificado covid a los profesionales sanitarios

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, aseguró que la opción de exigir el certificado covid a trabajadores sanitarios o, en su defecto, la realización de tres pruebas diagnósticas semanales (por lo menos, dos de ellas PCR) a quienes no estén vacunados, como ha hecho Baleares, sería "muy razonable y adecuada", aunque reconoció sus dudas de si se podría sostener jurídicamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares autorizó pedir el pasaporte argumentando que es "un colectivo profesional que ejerce una función esencial en la sociedad" y que "le sitúa en la primera línea de combate frente a la pandemia". Hay que recordar que en Aragón, a finales de noviembre, en torno al 9,1% de los sanitarios no estaban vacunados, un porcentaje "mayor del deseado", según aseguró entonces la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Para García Tirado: "Hay que extremar las medidas, porque la crudeza de la pandemia obliga, y exige que sean eficaces y proporcionadas a la situación que vivimos". La evolución se vive "con preocupación" entre los profesionales, añadió, ante el incremento de la curva y las próximas Navidades, cuando aumentan las relaciones sociales y la movilidad.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, reconoció: "A nivel sanitario, las enfermeras estamos en el núcleo de la cadena de transmisión. Estar vacunadas es lo correcto. Por lógica nos tenemos que vacunar y me encantaría que no tuviera que existir esa obligación, como ocurre en Baleares. A quien entra en un hospital se le obliga ahora a presentar el pasaporte covid y un trabajador puede que no esté vacunado". Tal y como subrayó Tolosana, "la vacuna es algo positivo, y sobre todo para aquellos profesionales que están en puntos claves de transmisión de la enfermedad".

Fuentes sindicales se mostraron a favor de la medida adoptada por Baleares. Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), destacó: "No entendemos cómo hay trabajadores de centros sanitarios todavía sin vacunar. El riesgo y complicaciones en no vacunados es mayor". Un argumento que defendió también Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón: "Dada su responsabilidad, el Salud debería adoptar medidas en las que supiera qué trabajador está vacunado y protegido. Me parece bien la decisión de Baleares, dadas las circunstancias. Estamos en un nivel alto de contagios y no hay restricciones. Los hospitales están saturados y algo hay que hacer, y las personas que tienen responsabilidad hacia los pacientes no pueden estar arriesgando su vida y la de los demás». Por su parte, Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, añadió: "Todas aquellas normas que permitan que nuestro entorno sanitario sea seguro son buenas, pero esta medida no hace más que acorralar a aquellos que no están vacunados contra la covid".