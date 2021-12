Situación de los hospitales de Aragón por la covid: del Miguel Servet al San Jorge

Que la pandemia está redoblando su crudeza en las últimas semanas en todo el mundo es un hecho, sobre todo después de la llegada de la variante ómicron, más contagiosa; España no es ajena a esa realidad, ni tampoco Aragón; la presión hospitalaria se ha disparado en el mismo modo que lo han hecho los contagios diarios, y la incidencia está cercana a los niveles máximos del último año y medio: con 532,3 casos cada 100.000 habitantes a siete días, está a menos de 60 del récord (591,6) fijado en octubre de 2020. Ya hay derivaciones de otros especialistas a la atención covid en el Servet, y UCI completa en San Jorge (con suspensión de operaciones no urgentes) y en Barbastro. Además, el notable aumento de afecciones respiratorias con respecto al año pasado puede deberse a algo tan sencillo como la mascarilla, que no es obligatoria al aire libre, cuando sí lo era en estas fechas a finales de 2020.

Situación actual de los hospitales de Aragón por la covid

El número total de camas ocupados por casos de covid-19 en la comunidad son 304 -40 en UCI y 264 en planta-. El número de camas libres de UCI con respirador libres suman 65, a las que hay que sumar siete camas de UCI sin respirador y 1.269 de hospitalización convencional.

Ingresos por el coronavirus en Aragón en los centros sanitarios



Los ingresos hospitalarios en Zaragoza, Huesca y Teruel tanto en centros públicos como en privados son: