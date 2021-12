López Miras dice que "habrá que tomar decisiones" si los contagios se siguen multiplicando

El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha reconocido este domingo que si los contagios de coronavirus siguen multiplicándose como lo han hecho en los últimos días "habrá que tomar decisiones". "No estamos en una situación para nada normal, en absoluto, estamos en una situación muy complicada", ha asegurado el líder autonómico, que no obstante ha añadido que los ingresos en hospitales, la ocupación de las ucis y los fallecidos no están creciendo al mismo ritmo gracias a la campaña de vacunación. En este sentido, también ha pedido al Ministerio de Sanidad que autorice ya la tercera dosis "a absolutamente toda la población en España".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante la celebración del XIV Congreso del PP-Aragón en Zaragoza, donde el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, ha sido elegido presidente del partido en la Comunidad. En el Palacio de Congresos, ha criticado la intervención de esta misma mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado la celebración de una Conferencia de Presidentes para tomar "medidas compartidas" ante el riesgo de la covid. López Miras ha asegurado que, lejos, según ha dicho, de "asumir responsabilidades", el líder del Ejecutivo central "se ha limitado a decir que los datos de vacunación son buenos".

"Lamentablemente, una vez más ha sido una intervención de palabras huecas, vacías, en la que no se ha asumido ningún mando ni ningún liderazgo", ha añadido. Por este motivo, el presidente murciano ha cuestionado si a la reunión del próximo miércoles acudirá con alguna propuesta. No ha dejado claro por qué tipo de medidas apostaría para hacer frente al incremento de contagios -más allá de la vacunación y la autorización de la tercera dosis- pero sí que ha dejado claro que "si los contagios se siguen multiplicando cada día de forma exponencial habrá que tomar decisiones".

No ha sido tan claro minutos antes el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, que también en Zaragoza ha reivindicado la creación de una ley de pandemias pero no ha querido concretar si su partido aceptaría aplicar restricciones para frenar el avance de la pandemia. Sí lo ha hecho ya la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho abiertamente que no.