La vacuna frena ya el repunte de covid y pone el foco en las zonas con menos población inmunizada

Aragón no es Austria. La curva de contagios sube en la Comunidad, pero el repunte de casos de coronavirus que sufre no se puede comparar a las situaciones que se viven en algunos países del centro de Europa. El alto porcentaje de vacunación de la población está haciendo que -como en el resto de España- el ritmo de crecimiento de la incidencia nada tenga que ver -al menos de momento- con otras olas epidémicas sufridas meses atrás. Este grado de inmunización, no obstante, no es homogéneo, por lo que la atención se centra ahora en las zonas con más población susceptible de contraer en virus, que se concentra de manera especial en barrios y poblaciones con un alto grado de jóvenes -el colectivo menos vacunado- o de inmigrantes -por las reticencias de algunos colectivos a la vacuna-.

El repunte de casos en Aragón es claro en las últimas semanas. A mediados de octubre la curva de la incidencia acumulada rondaba un mínimo que no se veía desde después del confinamiento de la primavera de 2020, con apenas 20 casos semanales por cada 100.000 habitantes. Ahora se rondan los 80. El crecimiento ha sido constante, pero también muy sostenido. Basta con fijarse en lo que pasó en junio para ver la diferencia. Entonces aquella nueva ola también partió de una situación de baja incidencia (38 casos por 100.000 el 17 de junio), pero un mes después estaba ya en más de 450, más de cinco veces más que ahora.

Enrique Bernal, investigador del IACS y asesor de la OMS y del Gobierno de Aragón, cree que la curva está teniendo la trayectoria prevista, teniendo en cuenta el porcentaje de vacunación: “Nos esperan repuntes menos fuertes, sostenidos en el tiempo pero no tan intensos y con un impacto leve en el sistema sanitario”. Por los datos que analiza a diario, y las proyecciones que realiza desde el inicio de la pandemia, espera que este rebrote “pueda empezar a descender hacia finales de esta semana”. Algo que hubiera sido impensable en olas anteriores.

Según apunta, la clave a partir de ahora será “la población susceptible” que haya en cada lugar. En esta categoría entran los no vacunados (niños incluidos), los que no tienen aún la pauta completa y las posibles ‘fugas’ que pueda sufrir la vacuna. “Si el porcentaje de población susceptible es bajo, es muy difícil que se propague el virus en segunda, tercera o cuarta generación, y que haya una transmisión comunitaria. Tendrían que estar todos juntos, en un sitio cerrado y que entre un superpropagador”, explica Bernal. Los vacunados también se pueden contagiar, pero los datos señalan que en un porcentaje que no llega ni al 2% del total de persona que han recibido la vacuna.

En los países europeos que ahora están sufriendo con crudeza la expansión del virus, ese porcentaje de población susceptible es alto. Austria, Bélgica y Holanda están disparadas, y Alemania sufre un crecimiento acelerado que ha hecho sonar todas las alarmas. En algunas de estas naciones el porcentaje de vacunados no llega ni al 70%, cuando en España ronda el 82% de la población total (niños incluidos).

En Aragón, actualmente, se ve que la incidencia sube, pero se trata de una incidencia “cualitativamente más baja”, señala Bernal. “Tenemos un crecimiento lento, lo que demuestra que al virus le cuesta mucho transmitirse. Con los porcentajes de vacunación de los países del centro de Europa, el crecimiento hubiera sido mayor”, recalca este investigador, que pone el ejemplo de Jaca. Allí la incidencia se ha disparado hasta los 450 casos por 100.000 habitantes en 7 días. Pero, según Bernal, son “dos brotes fuertes” que deberían tener “fácil solución”, al delimitar rápidamente los contactos y al frenarse la transmisión por el efecto de la vacuna, ya que solo hay un 16% de susceptibles. “Es casi el ideal de un epidemiólogo”, señala.

El problema sería mayor en las zonas con un porcentaje más alto de población expuesta al virus. En Aragón, las poblaciones con población más joven o con más inmigrantes son las que tienen un mayor porcentaje de población susceptible. Las primeras, porque tienen más niños (que no se pueden vacunar) y más personas de 25 a 40 años (los más reacios a ponerse la vacuna); y las segundas, porque hay determinados colectivos que tampoco acceden a ponerse la inyección. Así, las zonas con un mayor porcentaje de susceptibles son La Almunia de Doña Godina (29%) y Calatayud (26%), seguidas de Fraga, Alcañiz, Monzón, Valdespartera, Cuarte de Huerva, María de Huerva, San Pablo, Delicias Sur y Miralbueno. Como contraste, otras localidades más envejecidas y sin tanta inmigración apenas cuentan con población susceptible: en la zona básica de salud de Berbegal solo es el 4% y en la de Sabiñán, del 8%.

En general, Bernal considera que lo normal es que en Aragón “sigamos teniendo brotes” durante los próximos meses, pero igual que sucede con otras enfermedades “que pasan inadvertidas porque la vigilancia epidemiológica hace su trabajo y ya está”. En caso de que la situación se desboque, las medidas al final tendrían que pasar “por evitar aglomeraciones de muchísima gente en un sitio, especialmente en lugares donde la vacuna puede hacerse inefectiva y donde van los más susceptibles por no haberse vacunado”.

¿Cómo va a evolucionar la pandemia en Aragón, según los expertos?

Por su parte, el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas coincide en que la tendencia de la pandemia en Aragón es al alza, pero observa que este repunte no es "ni parecido a los anteriores". "Se sube mucho más despacio porque la vacunación está funcionando", sentencia. Según apunta, "la curva que nos interesa ahora es la de hospitalizados", y ahí vemos que "los repuntes cada vez son menores". Por eso, su predicción es que la tendencia general en las próximas semanas será de ligeros ascensos, especialmente en Navidad, "cuando se multiplican los eventos sociales".