La oposición tilda las cuentas de la DGA para 2022 de “irreales, insuficientes e imprudentes”

La oposición en las Cortes de Aragón ha tachado los presupuestos de la DGA para 2022 de “irreales, insuficientes e imprudentes”, pese a ser los segundos más elevados de la historia con 7.443 millones, y ha advertido del elevado peso de la deuda, que se disparará en otros 280 millones hasta alcanzar los 9.255, el 25,1% del PIB.

Los diputados del PP, Ciudadanos y Vox han centrado buena parte de su discurso ante la comisión de Hacienda en la tesis de que los cálculos presupuestarios se basan en un cuadro macroeconómico desfasado, que se hizo en septiembre y no responde a las rectificaciones a la baja de todos los organismos.

Sin embargo, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha replicado que la desviación de los ingresos se limitará, en el peor de los escenarios, a 18 millones con la previsión de crecimiento del PIB menos favorables, el 4,5%, frente al 7,4% con el que se han confeccionado las cuentas. Para ello, ha aludido a que no es discutible ni la financiación autonómica (3.824 millones), ni los fondos finalistas (739) y de la dependencia (67,7) ni la transferencia extraordinaria del Gobierno (103,2). “Son muy prudentes respecto a lo que se hace en otros lares”, ha dicho tras criticar, sin citar expresamente al Gobierno andaluz PP-Cs, por la inclusión de casi mil millones de un fondo covid que no está garantizado y cuyo mantenimiento, ha añadido, reivindica el presidente aragonés, Javier Lambán.

Pérez Anadón ha defendido igualmente que el presupuesto es “expansivo” gracias a los 296 millones de los fondos europeos Next Generation y ha destacado que el peso del endeudamiento se sigue reduciendo, hasta representar un 22,9% del PIB, dos puntos por debajo de la media nacional.

La portavoz de Hacienda del PP, Mamen Susín, ha sido la más dura al asegurar que las previsiones de crecimiento sobre las que se sustentan las cuentas “nadie las avala” y ha criticado que pese al “hachazo fiscal” del Gobierno central del que se nutren las arcas autonómicas sigue incrementándose la deuda. A este respecto, ha aludido a que la DGA ha dispuesto en dos años de 1.600 millones extra de financiación por la covid y, mientras, se ha disparado en mil millones la cuantía que se debe a los bancos. “Viven en la Disneylandia que pintaba Lambán en el debate sobre el estado de la Comunidad”, ha subrayado.

Susín ha considerado que el presupuesto no es útil para resolver “los problemas del Aragón real ni es real al estar basado en estimaciones ficticias”, además de suponer un descenso de las cuantías para las políticas de empleo, creación de riqueza y protección social. “Vuelven a adolecer de los mismos errores”, ha sentenciado.

Su homólogo de Ciudadanos, José Luis Saz, ha considerado que las cuentas son “insuficientes” y ha adelantado que harán enmiendas para mejorarlas porque al cuatripartito “le ha pillado el toro” con el cuadro macroeconómico. De la misma forma, ha trasladado su preocupación por la subida del gasto corriente y el recorte en las inversiones reales, ya que se suma a una ejecución caerá al 57% en este ejercicio. También ha aludido a que hay margen para el "alivio fiscal” y ha cuestionado la “falta de planificación” en la política de gasto. “Óiganos porque un presupuesto no es un contrato de adhesión y se puede mejorar con nuestras propuestas”, ha concluido, dejando entrever que no dé por hecho el apoyo del año pasado.

También se ha sumado a las críticas el diputado de Vox David Arranz, para quien las estimaciones son, directamente, “imposibles de creer” porque, ha añadido, “están fuera de la realidad”. Por ello, ha anunciado que harán enmiendas pese a que el margen de maniobra sea escaso, al igual que la “generosidad” del cuatripartito a la hora de aceptarlas. Arranz ha sostenido que el proyecto presupuestario no afronta reformas estructurales en los servicios públicos ni potencia la generación de riqueza y empleo, pero sí vuelve a incrementar la deuda.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, no ha cuestionado el marco presupuestario, pero sí ha criticado que no resuelva los déficits estructurales y recupere la senda de la “mal llamada austeridad”. Ante la necesidad de ahondar en la deuda, ha valorado que se debe abordar cuanto antes el debate fiscal porque los servicios públicos no están “suficientemente dotados”.

Por su parte, los socios del cuatripartito ha salido en defensa del presupuesto presentado el pasado viernes. Óscar Galeano (PSOE) ha destacado que cumple con el objetivo de “blindar el escudo social” y servirá de “cebo perfecto para seducir a la iniciativa privada” y Marta de Santos (Podemos) lo ha calificado de “realista, riguroso y prudente”. Jesús Guerrero (PAR) ha subrayado que será “redistributivo” a la vez que impulsará a los sectores productivos para generar riqueza, mientras Carmen Martínez (CHA) ha lamentado el “reparto insuficiente” de los fondos estatales.