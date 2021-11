Pérez Anadón: "Mientras no llegue la recuperación, una subida de impuestos tendría un efecto perverso en la economía"

¿Serán los de presupuestos de 2022 los últimos del cuatripartito?

Mi vocación y la del presidente no es esa. Hacienda va a hacer toda la gestión necesaria para que, si es factible, esta Comunidad en el 2023 siga teniendo presupuestos, independientemente de quién gobierne luego. El presupuestos es la mejor herramienta para poder trabajar.

Estamos en el ecuador de la legislatura. ¿Le ha costado mucho conseguir que todos los consejeros se pusieran de acuerdo?

No más que otros años. Este año se va a ver mucho el presupuesto, no solo por los fondos propios, sino por los fondos MRR (Mecanismo de Resiliencia y Recuperación) de la Unión Europea, que van a dar mucha realidad a muchos de los temas que hemos planteado.

¿Con los fondos MRR se financiarán proyectos públicos?

De React-EU serán 100 millones y 196 millones, de los MRR. Estos últimos serán para proyectos públicos para impulsar la recuperación en Industria, Economía, Ciencia, Agricultura, sobre todo en Medio Ambiente, y Vertebración.

¿Volveremos a superar en el de 2023 los 6.000 millones de techo de gasto?

Mi tesis es que los MRR continuarán al año que viene, y estaremos en torno a los 6.000.

¿Deberá volver la Comunidad a la senda de déficit en 2023?

La senda de déficit es el cambio más estructural que hay respecto al anterior. En 2021 fue de un 1,1%, que son unos 400 millones, y otro 1,1% de transferencias directas que no tienes que devolver, así que sumaron 800 millones. Este año no existe ese 1,1% y la tasa de referencia es del 0,6%, que serán unos 260 millones. El año que viene deberíamos volver al 0,4%. Creo que bajar del 2,2% al 0,6% es una bajada demasiado drástica.

¿Deberíamos contar con un fondo covid extraordinario como pide Lambán?

Estoy de acuerdo. ¿Qué no hemos hecho en Aragón? Lo que han hecho otras comunidades, que han presupuestado ingresos que no van a existir. Hay que seguir forzando hasta que se aprueben los presupuestos del Estado e incluso después para tratar de tener una transferencia más grande, un fondo especial.

¿Prevé incluir nuevas figuras tributarias nuevas a partir de 2022 para compensar la merma de ingresos?

No. En el horizonte del actual Gobierno de Aragón existe un acuerdo del cuatripartito donde se habla de estar en la media de la presión fiscal, y no llevamos idea de hacer ninguna reforma del ámbito tributario. Pero no solo por el acuerdo del cuatripartito. Creo que es razonable que en tanto en cuanto no recuperemos niveles económicos que nos sitúen en la situación de antes de la pandemia desde el punto de vista de la recuperación industrial, empresarial y de empleo, una subida impositiva podría tener efectos perversos en la economía.

¿El IMAR, el impuesto que sustituirá al polémico ICA, estará listo en el próximo ejercicio?

Lo deseable es que esté lo antes posible. Pero es algo que depende las Cortes.

Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda José Miguel Marco

La deuda de Aragón ronda los 9.000 millones. ¿Cómo se plantean rebajarla?

Hemos tenido ahorros en el 20, en el 21 y en el 22. Acumulado en los tres años, llevaremos 45 millones de euros. Son operaciones a tipo fijo. No hay riesgos de tipo de interés, porque vairas de ellas se han hecho al 0,0% y en otras la refinanciación estaba a 0,1%, Ha sido provechoso y se ha hecho en el momento oportuno. La idea con la deuda es tratar de mantener y aumentar el diferencial entre la media estatal y la regional. Seguimos trabajando en operaciones de optimización de cartera. Es el resultado de un estudio del endeudamiento.

¿Cuál es la principal apuesta de la DGA en los presupuestos de este año?

Es seguir manteniendo los niveles de prestaciones sociales que están ofreciendo desde las consejerías que garantizar el Estado del bienestar, y procurar movilizar a través de los fondos MRR una serie de iniciativas que sirvan para despegar anhelos y esperanzas que tienen en algunos sectores los aragoneses.

Aragón recibirá 3.860 millones en entregas a cuenta en 2022. ¿Serán suficiente para afrontar el coste de los servicios?

Hablamos de prestaciones que crecen.

¿Logrará el PSOE fijar una postura común en la financiación autonómica?

No habrá reforma de la financiación autonómica si no se da algo que pasó en las anteriores, que es que todas acaben saliendo mejor de lo que estaban. Esto significa que va a ser necesario que se aporten más fondos al sistema. Hay problemas estructurales como son los que se derivan de la prestación de los servicios públicos. No va a haber una posición común de todas, ni tampoco de los partidos. Las posiciones comunes va a ser más fácil buscarlas en las comunidades que tengan circunstancias semejantes. Va a tener mucho que ver con la reunión del 23 de noviembre en Santiago de Compostela de la España rural a la que acompañaré el presidente Javier Lambán.

¿Les han citado ya para el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se debatirá la reforma?

No.

¿Es posible que se opte por dormir el debate de la financiación si no hay una postura de consenso para evitar interferencia en las elecciones?

Si no hay una solución global sobre la reforma sí se debe dar una solución cuando menos para que, parcialmente, las comunidades tuvieran menor presión con aquellos gastos estructurales que a todas luces son deficitarios en todos los sitios.

La ejecución presupuestaria de las inversiones es muy baja. ¿Qué puede hacer para mejorarla?

Seguro que tendría que ser más alta. A 30 de septiembre, la obligación reconocida era del 57% y la previsión es cerrar el año con un 93%. Pediría a las consejerías que hagan el mismo esfuerzo en presupuestar que en ejecutar.

No han funcionado como se esperaban las ayudas estatales a pymes y empresas. ¿Cuándo se activará?

Tengo una sensación agridulce. Las ampliamos de 90 a 490. Ampliamos lo que podíamos hacer. Dimos dos meses de tiempo para que se pusieran al día con todas las deudas tributarias y dijimos hasta el 10 de septiembre y lo hemos resuelto ya. Se pagarán a partir de la próxima semana. La próxima semana se activará la segunda convocatoria. Hay 97 millones. Si no se reparte, se devolverá al Estado.

¿Aplicará el Gobierno de Aragón una subida del 2% al sueldo de los funcionarios?

Primero se tiene que producir. Si me suben el coste fijo me tendrán que subir las prestaciones. Lo tiene que aprobar el Gobierno y lo tiene que aprobar el Gobierno de Aragón.

¿Se están acogiendo ya al teletrabajo?

Algunos ya están, otros están un curso de formación. Hay 467 solicitudes, se han autorizado 165, se han denegado 16 y están en el plazo intermedio el resto.

¿Es una fórmula que puede funcionar?

En algunos sitios bien. Es otros es más opinable. No hay un detrimento de la calidad en el trabajo.

Como bien conocer de la vida municipal, ¿considera compatible ser alcalde y presidir el PP-Aragón?

Compatible seguro que sí. En cualquier caso, si así es, tendrá que remodelar su discurso.