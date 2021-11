"Saturación" en los centros de salud aragoneses, con agendas llenas y retrasos de hasta 10 días

Los médicos de Familia critican la "saturación" de los centros de salud, con un aumento de consultas por catarros o gripe, que se suman a los procesos por la covid, al seguimiento y rastreo de esta enfermedad, a la campaña de vacunación y a la atención habitual a crónicos o salidas domiciliarias. El día a día de la Atención Primaria se enfrenta a una complicada situación, con las agendas completas, esperas de una semana de media, pero que en algunos casos alcanzan los diez días, para programar una cita y pacientes que, ante este retraso, acuden directamente a la consulta, lo que colapsa aún más el sistema. Los profesionales reconocen estar "preocupados" ante una sobrecarga que se agrava en otoño y que, en muchos casos, les obliga a prolongar sus jornadas para atender el exceso de demanda.

Antonio Aísa, médico de Familia en Las Fuentes Norte, reconoce que este lunes tenía programada la agenda con 40 pacientes, 28 de ellos presenciales, pero "cada día se rebasa en un 20% o un 30%" con enfermos para los que hay que forzar las citas. A las 10.00, de hecho, ya eran cuatro en esta situación: "Y al final del día se llegará a 10". En las consultas telefónicas se controlan las bajas o se dan resultados de analíticas y, si es necesario, en virtud de la conclusión de los datos, se les ve en persona. Para estos supuestos reserva cinco huecos a diario.

"En una jornada normal, cada facultativo llega a atender a una media de 45 personas, cuando lo normal sería, como mucho, entre 28 o 30", asegura. Las demoras medias para conseguir cita son de una semana, aunque en ambulatorios de la capital aragonesa ayer no había hueco hasta el día 17, ni presencial ni telefónico. Otra profesional consultada confirma también la situación de colapso que sufre la Atención Primaria, donde los facultativos "no dan abasto" ante la alta demanda.

Para Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), "es más de lo mismo que antes de la pandemia". "Estamos en un temporada alta de catarros de vías altas -resume-, con algún caso ya de gripe, y las consultas están a tope". Este facultativo explica que, ante la aparición de fiebre o síntomas respiratorios, hay que solicitar consulta no presencial y el primer cribado se hará de forma telefónica: "Se sigue manteniendo el doble circuito, porque no sabes si es covid y evitas contagiar al resto de la sala de espera", dice.

José Antonio Bernad, médico de Familia en La Jota, en Zaragoza, indica que la situación de colapso "va por centros, e incluso depende de cada profesional". Este lunes tenía la agenda a tope, con unas 50 consultas, entre presenciales, telefónicas e indemorables, cubriendo los huecos que se reservan para estos pacientes. Este profesional acumula una lista de espera de ocho días, salvo para quien reclama una atención urgente: "El problema es que hay tan poco tiempo entre pacientes que acabas tardísimo, prolongando la jornada. Y como yo, muchos compañeros".

La saturación de Primaria "se está agravando". A la alta demanda se suma una plantilla ajustada: "No se cubren las vacaciones. A veces se cierran consultas, aunque la atención urgente o indemorable se atiende siempre", forzando las citas tras llamar por teléfono o acudir a admisión, y eso supone "un tiempo que no tenemos". "Es preocupante y no hay visos de solución".

Los profesionales apuntan, además, otro problema: la confusión que se genera entre los pacientes al pedir cita presencial o telefónica: "Muchos no acuden pensando que les vamos a llamar por teléfono". Además de las "citas para cosas que son impropias", indica Aísa: "Se piden consulta para preguntar si se tienen que poner la vacuna de la gripe, si es bueno ponerse a la vez las dos vacunas, para que el médico le pida una ambulancia programada, para gestionar una revisión con el especialista...". "Estamos sobresaturados", dice, al mismo tiempo que reconoce que prima la "inmediatez".