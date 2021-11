El Colegio de Médicos de Huesca reclama consultas específicas para pacientes de covid persistente

Alrededor de medio centenar de sanitarios de Aragón, en su mayoría de los sectores de Huesca y Barbastro, y también de Occitania han debatido este fin de semana en el Hospital de Barbastro acerca de la covid persistente, las secuelas que ha dejado la pandemia del coronavirus en algunos pacientes y que muestran diversa sintomatología. La necesidad de seguir con la investigación clínica y establecer unidades de seguimiento desde la Atención Primaria a estos pacientes han sido una de las conclusiones que ha deparado este encuentro que se celebra de forma anual y que este año regresaba al formato presencial, aunque también se ha podido seguir de forma telemática.

El doctor de Atención Primaria José María Borrel, presidente del Colegio de Médicos de Huesca -organizador de la cita- asegura que el coronavirus ha supuesto un cambio total en la sociedad. "Además de los efectos clínicos, la devastación que ha provocado y la cantidad de muertes que ha generado, tanto al que lo ha sufrido como al que no, ha afectado mucho a nivel psicológico". La covid persistente está generando una serie de sintomatología muy variada, a los que hay que unir el impacto que ha tenido en distintos sectores de la sociedad a los que también se deberá prestar atención no solo médica. “Los dolores son inespecíficos, la fatiga, la taquicardia…, pero quien lo sufre asegura que no es la misma persona que antes", subraya Borrel.

"La devastación y las muertes que ha generado, tanto al que lo ha sufrido como al que no, ha afectado mucho a nivel psicológico"

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca insiste en que además de los casos clínicos, la covid "ha influido en la situación social, ha cambiado la sociedad y ha demostrado que el Estado del Bienestar que teníamos muchos pilares frágiles y eso nos afecta a cada uno de cada manera: A la población anciana los hemos encerrados en las residencias para protegerla, pero ese encierro les ha afectado por la falta de cariño familiar, pese al cuidado de las trabajadoras; los jóvenes, que aspiraban a tantas cosas, han tenido que renunciar a muchas, y no estaban preparados para esta adversidad, y les ha afectado enormemente. Hay efectos clínicos, la covid persistente, y otros indirectos que tenemos que analizar y buscar solución".

En ese sentido, ante el anuncio el viernes en las Cortes de Aragón de la consejera de Sanidad de la creación de un protocolo en Atención Primaria para realizar un seguimiento médico a los pacientes con secuelas generadas por este virus, el presidente de la entidad colegial altoaragonesa recalca que es urgente su puesta en marcha. "Los médicos debemos de considerar si hay que establecer consultas monográficas y tirar hacia delante, guste o no la autoridad. La administración es muy rígida en sus planteamientos y en sus protocolos, y muchas veces debemos de ser los médicos quienes digamos que se ha generado una situación y hay que darle respuesta”.

"Tres personas que nos han explicado lo que han vivido, el drama que supone la covid persistente después de meses y meses. Las taquicardias que les provocan, el cansancio, la mala vida que llevan. La doctora nos ha comentado que el año que está sufriendo con el postcovid es mucho peor al año de la pandemia en el que estuvo trabajando en el servicio de Urgencias. El Colegio de Médicos de Huesca se compromete a que todos estos pacientes tengan el reconocimiento y la atención que merecen”, ha señalado el presidente de la entidad colegiada.

Se estima que hay 20 millones de afectados en Occidente, 5 de ellos en Europa. En España hay 700.00 afectados y en Aragón 15.000. En el ámbito sanitario hay 11.000 profesionales con estos síntomas.