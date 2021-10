Luis María Beamonte: "Si Jorge Azcón se presenta para liderar el PP-Aragón tendrá mi afecto, mi cariño y mi apoyo"

¿Por qué renuncia a seguir liderando el PP-Aragón?

Son etapas en la vida y es evidente que después del paso por la política local, provincial y autonómica, entiendo que son otros compañeros los que tienen que tomar las riendas. Y me ilusiona la posibilidad de incorporarme al proyecto nacional en ese contexto. Siendo muy consciente de que dejo un partido unido, cohesionado y con fuerza suficiente para poder afrontar los próximos comicios.

¿Se ha sentido respaldado por Pablo Casado?

Sin ninguna duda. Hoy he hablado hasta cuatro veces con él. Me ha dicho que tengo todo su apoyo para todo aquello que entienda oportuno y que quiere que me incorpore a la dirección nacional con él.

¿Para hacer el qué?

Para estar en una responsabilidad orgánica, sin perjuicio de la incorporación posterior a las Cortes Generales en las listas del Congreso o el Senado. Pero quedan dos años todavía.

¿Cómo y cuándo ha comunicado su decisión?

Se lo dije a la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, hace unos días.

¿Qué le han dicho sus compañeros del PP-Aragón al conocer su decisión?

Algunos, muy pocos, lo sabían. Incluso algún político de la oposición, pero ha sido cabal y ha guardado silencio. He recibido muestras de apoyo y cariño, que es el mismo apoyo y cariño que voy a devolver a todos aquellos que ocupen las próximas responsabilidades regionales.

¿Qué ha pesado más a la hora de tomar esta decisión: cambiar de etapa o motivos personales?

Es la confluencia de muchas circunstancias. Y sobre todo la ilusión de afrontar un reto diferente. Son muchos años en la política local, autonómica, y ante el planteamiento que se me hizo lo medité y he querido asumirlo. Al mismo tiempo, se me ha pedido que esté al frente del grupo parlamentario y, aunque mi intención no era esa, he aceptado hacerlo así. También hay que ser responsable.

¿Podrá compaginar las funciones en Génova y las de las Cortes?

Entiendo que sí. Me quedo liberado de todo el escenario de aparato orgánico en Aragón. Eso no quiere decir que no vaya a estar donde se necesite.

¿Es buena su relación con el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón?

Jorge Azcón es mi amigo. Y además, una persona a la que tengo un gran cariño, con la que hablo mucho, y con la que evidentemente me llevo estupendamente.

¿Vería bien que ocupara su puesto al frente del partido?

Tendrá que ser Jorge Azcón quien decida si es eso lo quiere hacer. Yo no voy a decirle a nadie quién se tiene que presentar. Si Azcón decidiese presentarse sabe que tiene no solo mi afecto y cariño sino también mi apoyo.

¿Haría un buen papel como presidente del PP? ¿Sería compatible con seguir como alcalde de la quinta ciudad de España?

Jorge hace un buen papel en todos los sitios donde va. Por tanto, creo que sí.

Ha vivido al frente del PP-Aragón una de las épocas más complejas tanto por temas de corrupción como por el auge de Ciudadanos. ¿Cuál de los dos factores le ha desgastado más?

Es cierto que tras las elecciones autonómicas últimas no fue fácil el tiempo que nos ha tocado vivir. Ha sido un tiempo de mucha convulsión orgánica por parte de diferentes estructuras políticas. Pero si algo hemos sabido hacer es mantener la cohesión y la unidad del partido, que ha sido fundamental a pesar de que ha habido momentos difíciles. Siempre se sufre en política, cuando en política no sufres algo estás haciendo mal.

¿La corrupción nacional les perjudicó en las elecciones?

Es normal que en un partido, cuando los vientos nacionales no acompañan, son negativos; pero si te acompañan, cual es el caso que nos ocupa, te ayudan. Yo quiero dejar claro que el PP-Aragón ha sido un partido desde hace tiempo absolutamente inmaculado al que nadie le podrá reprochar ningún tipo de prácticas incorrectas.

¿Se ha sentido traicionado por el PAR en esta etapa?

Me he sentido muy molesto por la falta de seriedad de Arturo Aliaga. Cuando se da una palabra, se cumple.

¿Qué palabra le dio y no cumplió?

Hubo un preacuerdo anterior a las autonómicas y generales y después un periodo diferente tras las elecciones. Cada uno recordará lo que hizo y lo que dejó de hacer.

Se va cuando el PAR está roto, Cs en caída libre y el PP al alza.

Los estudios nos dan la posibilidad de conformar Gobierno en Aragón. Pero yo en la vida interna de los partidos no voy a entrar. Ciudadanos sabrá lo que le ocurre por mucho que quiera desviar la atención. Culpar a los demás de lo que le ocurre a uno siempre es un error.

¿Ha intentado el PP-Aragón captar a cargos orgánicos de Cs?

Dejé claro que no iba a activar ningún tipo de mecanismo de ninguna naturaleza para desestabilizar las instituciones de la Comunidad. Y, por tanto, nadie de mi partido lo ha hecho. El PP es la única alternativa posible al Gobierno del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) de conveniencia. Los demás, si están en un periodo de supervivencia, ellos sabrán.

¿Garantiza la continuidad de Aliaga la estabilidad del cuatripartito?

A Aliaga le deseo lo mejor. Políticamente me da igual lo que haga.

Si tiene que compaginar su trabajo en las Cortes y en Madrid, ¿se resentirá su oposición al socialista Javier Lambán?

Ni mucho menos. Yo cumpliré mi papel con absoluta normalidad y sabiendo lo que tengo que hacer.

Luis María Beamonte, en su despacho de la sede del PP-Aragón Oliver Duch

¿Se ha diluido la oposición en los últimos meses por la covid?

Se hizo un acuerdo que tenía como base la lealtad en los momentos trágicos. La lealtad también es decir al Gobierno lo que está haciendo mal.

Su relación con el presidente Lambán no ha sido mala...

Con Javier Lambán he hablado en muchas ocasiones incluso de cuestiones personales.

"Tengo vocación de continuar, pero en un escenario diferente"

¿Deja muchos enemigos en Aragón?

Seguro que hay alguno que no me quiere, pero de esos ni me quiero acordar. Me voy con muchos más afectos y con más cariño del que encontré cuando llegué. Pero no me voy, seguiré representando al PP en las Cortes.

¿Con vocación de seguir en política en Madrid la próxima legislatura?

Con vocación de continuar, pero en un escenario diferente.

¿Cuál cree que ha sido su principal mérito en esta etapa?

El no haber hecho de la pandemia, en el escenario de la sanidad, de la tragedia, de los fallecidos, un campo de batalla.