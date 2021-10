Daniel Pérez Calvo: "Si un diputado se va y se lleva el acta debajo del brazo diré claramente que es un sinvergüenza"

Las juntas directivas de las tres agrupaciones locales de Zaragoza han dimitido porque no ven en usted "la ética y la transparencia que caracteriza a Ciudadanos". ¿Están fundamentadas sus críticas?

Ni están fundamentadas ni justificadas. Habría que preguntarles a ellos en qué se basan porque lanzar alegremente especulaciones o conjeturas lo puede hacer cualquiera.

Sugieren, entre otras cosas, que ha desatendido a los afiliados. ¿Es así?

Cada vez que me han llamado he estado a su disposición. Soy una persona que tengo mis ocupaciones en el grupo parlamentario en las Cortes, como vicesecretario general y como coordinador autonómico, pero hay poca gente dentro del partido que no tenga mi teléfono directo para llamarme cuando quiera. Yo les respeto. Igual que ellos son libres para tomar esa decisión yo soy libre para decir que ni la entiendo ni comparto sus argumentos.

Coinciden las renuncias con la resaca del bronco congreso del PAR. ¿Es casualidad?

No lo sé, pero la situación no es comparable. El PAR tiene una crisis orgánica muy seria. En Cs hablamos de la dimisión de las juntas directivas de unas agrupaciones locales en Zaragoza.

Más información Dimiten las tres juntas directivas de Ciudadanos en Zaragoza tras acusar a Pérez Calvo de falta de transparencia

Pero que representan al 60% de sus afiliados de Cs en Aragón.

A mí me representa el señor Pedro Sánchez porque es el presidente de España pero yo nunca le he votado a Pedro Sánchez, ni he votado al PSOE. Estos días estoy recibiendo mensajes de militantes de mi agrupación realmente enfadados porque creen que ha sido una falta de respeto dimitir de esa manera, en bloque, sin compartir esa información con los afiliados en una asamblea extraordinaria.

Los dimisionarios cuestionan su gestión, a usted directamente, pero no a Cs como partido.

Son libres de hacerlo y no tengo nada que decir. Que me cuestionen. Están en su derecho. Lo que cuestiono son las formas, más que el fondo. Uno que no está a gusto en un sitio, no tiene que estar. Si uno cree que sus expectativas personales en un órgano directivo no responden a lo que esperaba, lo normal es dar un paso al lado.

"Sería una gran noticia para Aragón que entre el PAR y Ciudadanos hubiera un entendimiento sin necesidad de coaliciones"

¿Entiende que la diputada Susana Gaspar y los concejales de Zaragoza Cristina García y Javier Rodrigo rechacen el cargo orgánico pero mantengan el institucional?

Una cosa es lo orgánico y otra, lo institucional. Uno no puede pretender que el partido sea ese espacio en el que uno hace carrera interna y va ascendiendo, ocupando cargos, carguitos. Dimitir de una junta directiva de una agrupación no es incompatible con que puedas seguir en un cargo institucional, siempre que lo hagas bien. Sí les exijo que allí donde están trabajando para los ciudadanos lo hagan con toda la entrega dejando de lado cualquier tipo de cuestión partidista.

¿Le resulta difícil trabajar con libertad cuando sabe que le están cuestionando?

Yo trabajo con absoluta libertad. No me puedo sentir cuestionado por una dimisión de la junta directiva de una agrupación. Si de una pataleta vamos a hacer una crisis de un partido sonaría a broma.

¿Afectan sus cargos nacionales a su trabajo en Cs en Aragón?

En absoluto. Es complementario. Siempre es una ventaja contar con alguien que tiene una responsabilidad a nivel nacional.

Más información Los críticos del PAR redoblan su pulso y amplían la demanda para anular el congreso

Sugiere que tras las renuncias esta el PP. ¿Qué indicios tiene?

Yo hablaría más de alguna persona que desde el PP está trabajando de forma muy clara, confesada por ellos, tratando de liquidar y terminar con el proyecto de centro liberal que representa Cs.

¿Se refiere a Fran Hervías?

Son maniobras para desestabilizar. Siempre se ha dicho que Hervías conoce muy bien Cs, pero es que en Cs se conoce muy bien quién es Hervías, cómo trabaja y cuáles son sus técnicas.

Inés Arrimadas dice que en el verano de 2020 le ofrecieron ir al PP. ¿Se lo han propuesto a usted?

A mí no me lo ofrecen porque saben que es perder el tiempo.

"Espero que no haya una crisis institucional. Pero si se tiene que producir, que sea cuanto antes"

¿Ha ocurrido lo mismo con otros cargos en Aragón?

Lo desconozco. No sé si puede haber alguno de nuestros cargos que pueda estar haciéndole ojitos al PP, pero es un tema que no me preocupa ni me inquieta. Lo que sí pido es que quien se quiera ir, que se vaya cuanto antes. Si alguien se ha dado cuenta de que ayer era liberal y hoy se ha vuelto conservador, lo mejor es que se reconcilie consigo mismo, asuma su nuevo rol y cuanto antes dé el paso. Será mejor para el proyecto político en el que están. Pero ojo, que no se dejen engañar. Hay una OPA sobre nuestros votantes. No creo que los cargos actuales del PP o los que están en lista de espera estén dispuestos a recibir con los brazos abiertos a los que puedan querer venir de Cs a cambio de traicionar a sus partidos.

¿Las renuncias en Zaragoza tiene algo que ver con los cargos?

Son renuncias a funciones no ejecutivas, no remuneradas.

Los que han dimitido le piden que aclare por qué cobraba del partido antes de ser candidato.

Empecé a cobrar del partido antes de ser candidato porque a mí me vinieron a buscar. Mis ingresos rondaban los 150.000 euros al año. A todos los que dicen que vine por dinero, les invito a que enseñen su última nómina. Y a partir de ahí sacamos conclusiones.

¿Le preocupa que a la crisis orgánica le siga una institucional?

Espero que no. Pero si se tiene que producir que sea cuando antes. Somos doce diputados. Voy a ser siempre tremendamente respetuoso con quien no se sienta identificado con este proyecto o no haya visto cumplidas sus expectativas personales. La ambición personal es legítima. Pero el acta es del partido. Si algún diputado decide irse dejando el acta no tendrá más que palabras de agradecimiento y valoraré la honestidad y valentía que ha tenido al dar ese paso. Si un diputado se va y se lleva el acta debajo del brazo diré claramente que es un sinvergüenza.

Algunos cuestionan la tibia oposición que ejerce al cuatripartito que preside Javier Lambán.

Ni un solo diputado ha venido a cuestionarla en las reuniones. Estoy orgulloso de haber contribuido a la mesa de la recuperación, a la ley de simplificación administrativa... A lo mejor si no hubiera estado Cs esa balsa de aceite del cuatripartito no hubiera sido tal.

Pero a PSOE, PAR, Podemos y CHA les sobra con sus votos…

Por eso ha sido un ejercicio más valorado fuera de Aragón que dentro.

En julio de 2020, tras los indultos a los condenados por el ‘procés’, dijo que iba a endurecer su oposición al Gobierno. No lo ha hecho. ¿Por qué?

En temas como los indultos fuimos claros. No ha habido grandes debates donde se pueda ver. Ya le adelanto que en la negociación del presupuesto vamos a pedir a la DGA una rebaja en los tramos autonómicos del IRPF.

Apoya al PSOE de Lambán y critica ferozmente al de Sánchez. Pero ahora hay menos diferencias porque han sellado la paz.

No tiene nada que ver el PSOE de Lambán con el de Sánchez. No me imagino a Lambán pactando en el gobierno con Bildu o ERC.

"Viene un nuevo partido por la izquierda, Teruel Existe, que ya no es nacionalista sino cantonalista. Ante eso debemos armar un espacio de centro"

¿Presentará Cs una enmienda a la totalidad en los Presupuestos generales del Estado?

Sí. El año pasado hicimos un esfuerzo inédito, inusual y Sánchez eligió a Bildu y a ERC.

En un momento de máxima debilidad del PAR ofrece Cs como la casa común del centro liberal.

Viendo la debilidad del PAR, quizá se entienda mejor nuestro movimiento en Teruel a la hora de querer buscar puntos de unión. Creemos que el centro liberal es bueno para Aragón y lo ha sido durante los últimos 30 años. Ahora tenemos un horizonte complicado. Viene un nuevo partido por la izquierda, Teruel Existe, que ya no es nacionalista sino cantonalista. Ante eso debemos armar un espacio de centro porque es un drama para Aragón que no pueda existir un espacio de centro lo suficientemente sólido, amplio para garantizar que los populismos y los cantonalistas puedan tener la llave de la gobernabilidad.

Entrevista a Daniel Pérez Calvo Guillermo Mestre

¿Va a invitar a los renovadores del PAR a entrar en esa casa común del centro liberal?

Voy a invitar a 1,3 millones de aragoneses. Si se refiere a si vamos a lanzar alguna OPA, la respuesta es no. Lo que no me gusta para mí no me gusta para los demás.

No descarta hablar con ellos.

Ya estamos hablando con el PAR. Hay una relación cordial con ellos. Y sería una gran noticia para Aragón que hubiera un entendimiento de Cs y PAR sin necesidad de coaliciones, cada uno en su casa. No me importaría que se visualizara que hay una entente cordial para que el votante del PAR vote al PAR y el de Cs a Cs, pero que de alguna manera se sepa que el centro está dispuesto a entenderse.

Más difícil parece que lleguen a colaborar con el PP.

Llegado el momento lo veremos. A día de hoy no. Estamos trabajando en el proyecto de afianzar la alternativa liberal.