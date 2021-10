El primer mes de curso se salda con 38 aulas confinadas en Aragón, casi un 90% menos que el año pasado

El efecto de la vacuna es una realidad en los centros educativos de Aragón, donde durante este primer mes de clases apenas ha sido necesario confinar 38 aulas frente a las 329 que se tuvieron que poner en cuarentena el año pasado. Se trata de casi un 90% menos, según los datos facilitados por el Departamento de Educación. Como resultado también se ha reducido de manera drástica, más de un 50%, el número de profesores en cuarentena desde principios de septiembre. De las 85 bajas que se notificaron en 2020 se ha pasado a 40.

"Se ha demostrado que las medidas puestas en marcha han sido las adecuadas, ya que se ha comenzado de manera normalizada, con presencialidad completa y con un impacto mínimo de la covid en las aulas", puntualizó el consejero de Educación, Felipe Faci. De los 38 grupos que han tenido que confinarse en casa tras un caso positivo en el aula, 33 corresponden a aulas de infantil –donde los menores no llevan mascarilla– y cinco a las de primaria. Suponen un 0,4% del total de Aragón. La mayoría, hasta 21, se cerraron en la provincia de Zaragoza, mientras que nueve correspondieron a la de Huesca y ocho, a Teruel.

Como el año pasado, los centros cuentan con los equipos covid para gestionar cualquier situación que pudiera suponer un riesgo, ya que son los encargados de coordinar las acciones que Salud Pública determina a los colegios e institutos. Durante este primer mes se han contabilizado un total de 1.270 consultas por escrito. Hasta noviembre del curso anterior fueron más de 8.000.

"Se ha conseguido, con medidas ponderadas en función de la situación sanitaria, que exista el menor impacto en el desarrollo de la actividad", apuntó Faci, quien incidió en que todo ello ha sido posible por "la experiencia adquirida y el extraordinario compromiso y esfuerzo de toda la comunidad educativa".

Familias y equipos directivos coincidieron en asegurar que este inicio de curso, en relación con la covid, ha sido más tranquilo. "Ha seguido marcado por la pandemia, pero en un espacio muy distinto y con un horizonte muy esperanzador", afirmaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar). En este sentido, confiaron en que el avance de la vacunación permita recuperar "relaciones y actividades tan esenciales en el proceso educativo". Además, la conciliación de las familias este año también se ha visto menos afectada tanto por el menor número de casos como por el protocolo sanitario, que ya no obliga a confinarse a los contactos que están vacunados o se infectaron en el último medio año.

Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) incidió en la "responsabilidad individual y colectiva" demostrada desde que comenzó esta crisis sanitaria. Para ella, el balance es "positivo" ya que "la flexibilización de las medidas está permitiendo recuperar poco a poco la vida de los centros". "Prácticamente no están habiendo casos y los que hay están muy controlados. La vacuna parece que está funcionando", reconoció Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón).

En este sentido, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, se abrió este viernes a vacunar a los niños de 5 a 11 años si se demuestra que es "eficaz y conveniente" y no tiene efectos secundarios. A preguntas de Ciudadanos, recordó en el pleno de las Cortes que en la actualidad no existe ninguna marca disponible que pueda administrarse a menores de 12 años. "La Agencia Europea del Medicamento (EMA) debe emitir una evaluación positiva y, posteriormente, la Comisión Europea tiene que autorizarla", recalcó. De momento, Pfizer ya ha presentado datos para recabar el permiso de la Agencia Americana. En esta línea, la diputada Susana Gaspar (Cs) resaltó que, según las primeras informaciones, los menores recibirán una tercera parte de la dosis que se pone a los adultos.

De momento, al 85% de los escolares de entre 12 y 19 años ya le han puesto el primer pinchazo. Y es precisamente entre los de menor edad en los que los equipos directivos "ponen el foco". "Es la población de mayor riesgo, en especial, la de infantil ya que van sin mascarilla", subrayó Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa).

Falta de docentes

Este comienzo más sencillo por la evolución positiva de la pandemia se vio alterado por los problemas detectados en la provisión de puestos docentes. "Hubo dotaciones de vacantes que no salieron como se solicitaron, también retrasos y bastante confusión en la gestión de plantillas", recordó Civera. De hecho todavía hay colegios que están pendientes de la incorporación de personal no docente. En este sentido, recalcó, ha sido un inicio "duro" e "intenso". Por su parte, Bajén lamentó que desde el Departamento no se haga un "mayor esfuerzo" para dotar a los centros de recursos suficientes "para atender al alumnado con mayores necesidades". "Tenemos que dar más apoyo, especialmente, al alumnado más vulnerable socioeconómicamente", apuntó en referencia a las secuelas de la pandemia que ahora se empiezan a percibir.

La falta de espacios en algunos colegios también fue patente en las primeras jornadas. Ahora, aún se mantiene en el Ana María Navales de Arcosur, donde todavía están pendientes de la instalación de seis aulas prefabricadas y han solicitado el montaje de otra multiusos para hacer las veces de sala de psicomotricidad y, además, acoger las extraescolares, que por falta de espacio no se pueden llevar a cabo.