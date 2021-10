Alegría impulsa las horas de Lengua y Faci definirá el 40% del tiempo en primaria

El Departamento de Educación ya tiene en su poder el borrador del real decreto que establece los horarios mínimos de la etapa de primaria y en el que Lengua Castellana y Literatura se convierte en la asignatura con mayor dedicación, al menos 4 horas semanales. Este documento marca el 60% del tiempo que los menores pasarán en los colegios y será Felipe Faci el encargado de definir el 40% restante para Aragón. Entre otras cuestiones, según el documento del Ministerio de Educación y FP, deberá aumentarse el periodo mínimo que se dedica a Religión, que ahora cuenta con 45 minutos semanales y la propuesta de la ministra Pilar Alegría estipula una hora, es decir, 15 minutos más.

La intención es que este documento -el segundo borrador que se remite a las autonomías- se debata próximamente en el Consejo Escolar del Estado y que su resultado se apruebe en el Consejo de Ministros antes de que finalice el año. A partir de entonces será el turno de Aragón, que deberá trabajar con cierta celeridad puesto que tiene que entrar en vigor en los cursos impares (1º, 3º y 5º de primaria) a partir del próximo septiembre.

La propuesta de Alegría, además de las 4 horas semanales de Lengua Castellana y Literatura, incluye 2,8 de Matemáticas y 2,3 de Conocimiento del Medio. Asimismo, los escolares recibirán, como mínimo, 1,7 horas de Educación Artística y otras tantas de Lengua Extranjera. Educación Física contará con 1,4. Las mismas que Educación para la Ciudadanía -que solo se imparte en 5º o 6º de primaria-. Para Religión se destinará otra hora. A ellas, Felipe Faci deberá sumar 10 más, contando el tiempo dedicado al recreo -actualmente establecido en 2,5 horas semanales-.

Hasta ahora los colegios aragoneses cuentan unos mínimos por asignatura y además tienen por autonomía de centro la posibilidad de destinar 180 minutos a la semana durante los primeros cursos y hasta 225 en 5º y 6º.

La situación de Religión

Con esta propuesta se constata que Religión -que es de obligada oferta y de elección voluntaria por parte del alumnado- no tendrá una asignatura alternativa como ocurría anteriormente. De este modo, recuerdan desde el Ministerio, los centros deberán garantizar la atención de aquellos que no elijan esta materia. Estas actividades alternativas no podrán suponer un avance curricular y tampoco serán objeto de calificación.

Sí lo será Religión, que se evaluará en los mismos términos y efectos que el resto de áreas de primaria. En la ESO se prevé eliminarla de la calificación media y en bachillerato podrá computar para la promoción y obtención del título, pero no para acceder a la Universidad o para la obtención de becas y cuestiones similares.