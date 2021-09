Críticas por la falta de barracones y docentes en el inicio del curso en Aragón

Los retrasos en la instalación de las aulas prefabricadas vuelven a ser la tónica en el inicio del curso escolar. Tampoco están todos los docentes que deberían y, en algunos centros, no se incorporarán hasta el jueves. "Colegios como el Gil Tarín de La Muela o el Joaquín Costa de Zaragoza tienen hasta tres plazas completas y varias reducciones de jornadas de jornada", aseguraron desde CGT. A ello se suma -denunciaron desde CSIF- que el segundo llamamiento para los profesores de secundaria, con más de 800 plazas, se resolverá este miércoles, por lo que los docentes no se incorporarán hasta mañana. "No está todo lo comprometido todavía", insistieron desde STEA.

Tampoco están los barracones del Ana María Navales (Arcosur) y en el María Zambrano (Parque Venecia) llegaron justo a tiempo. Personal de construcción y limpieza trabajo ‘in extremis’ con el propósito de que a primera hora de la mañana los escolares pudieran acceder a las 13 aulas prefabricadas. No obstante, las familias se mantuvieron la concentración prevista para mostrar su descontento.

Además, en el Soledad Puértolas de Valdespertera, el gimnasio -donde iba a ubicarse varias aulas- tampoco está terminado. Desde CGT también criticaron que en el colegio de Movera, que desde este curso cuenta con aula de dos años, "no se han hecho las obras para adecuar las instalaciones ni tienen el mobiliario correspondiente".

En este sentido, recordaron que en el IES Martina Bescos de Cuarte "faltan pupitres y sillas", además de que la biblioteca y la sala multiusos "están vacías". Desde el Departamento incidieron en que parte del alumnado -el de bachillerato- no se incorpora hasta la próxima semana y que para entonces se contará con todos los medios necesarios.

En Graus ya se ha encontrado una solución parcial para paliar el estado deficitario de la techumbre del colegio. Los alumnos no se incorporarán hoy a clase, pero lo harán el viernes después de que Educación diera el visto a la reubicación de un centenar de escolares. Los de 6º se quedarán en otras espacios del centro, y los de 3º y 5º recibirán, las clases en el local parroquial y en el antiguo instituto, que en la actualidad acoge las actividades de Educación de Adultos.