Beyoncé luce ropa del aragonés Antonio Burillo

La firma The 2nd Skin Co, que el zaragozano Antonio Burillo comparte con Juan Carlos Fernández, se está acostumbrando a vestir a rostros muy conocidos. Si hace unos meses la reina Letizia lució un bustier con plumas de esta marca, ahora ha sido la diva del pop, la cantante Beyoncé, quien ha posado con una prenda de impronta aragonesa para sus 204 millones de seguidores en Instagram.

La artista estadounidense aparece en una suerte de jardín de casa descansando mientras luce un abrigo fucsia de organza diseñado por The 2nd Skin Co. La publicación lleva más de 2,5 millones de 'me gusta' en Instagram, si bien las mayores felicitaciones para los modistos se reúnen en la propia marca en donde sus creadores escriben en inglés: "Y de repente sucede. La reina Beyoncé vistiendo un modelo de @the2ndskinco".

La cantante, ex de Destiny's Childs, es tan popular en Estados Unidos por su música como por sus estilismo. De hecho, la mayoría de sus fotografías son estudiadas poses con muy selectas prendas, así como portadas de revistas de moda y diseño como los tres números de 'Bazaar', que la cantante protagonizó en verano. La prenda del aragonés Antonio Burillo la ha elegido un influyente estilista, KJMoody, a quien los creadores agradecen la mención en las redes sociales, al tiempo que informan que pertenece a su colección Atelier.

La firma The 2nd Skin Co ya vistió hace un par de años a la reina de España, Letizia Ortiz, quien lució para un concierto de gala con motivo de los premios Princesa de Asturias un top diseñado por Burillo y Fernández. Aquella fue la primera vez que la reina eligió una de sus creaciones, que están entre las favoritas de las famosas nacionales e internacionales. Se trataba de un cuerpo de gazar, drapeado, en tono rosa nude, decorado espectacularmente con plumas de avestruz y con una larga cinta de ‘gros grain’ que se anudaba a la cintura con una hebilla-joya. Lo curioso es que ese mismo día, por la mañana, doña Letizia había hecho un guiño a otra marca de origen aragonés: Pertegaz.