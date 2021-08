Profesores y familias de Aragón apelan a la "prudencia" en el regreso al aula

La comunidad educativa de Aragón se prepara para el que será el tercer curso escolar marcado por la covid. Lo hace con "prudencia", pero también con ilusión y reivindicaciones. Buena parte de los docentes elogiaron la decisión de la DGA de contar con parte del profesorado extra del pasado curso, aunque para CC. OO. se volverá a estar "a la cola" en comparación con las contrataciones de otras comunidades. No tuvieron la misma impresión en CGT, quienes recordaron que la negociación de las plantillas se hizo con ratios prepandemia y, por lo tanto, denuncian que el refuerzo no es tal.

Respecto a la no existencia de distancias, desde CSIF recordaron que durante el curso pasado "ya no se cumplieron en beneficio de la presencialidad". En este sentido, desde UGT reclamaron que sea el Departamento el que dote de recursos y espacios para buscar una solución. Además STEA recordó que los menores de 12 no se pueden vacunar y, por lo tanto, los riesgos "son similares a los del curso anterior".

Más optimista se mostró José Luis Sampériz, presidente de Escuelas Católicas en Aragón, quien confió en que con la vacunación, el uso de la mascarilla y la ventilación se pueda recuperar parte de la normalidad perdida. También ayudará que desde principio de curso estén disponibles los servicios de comedor, madrugadores y extraescolares.

No obstante, la falta de concreción de estos protocolos a poco más de diez días de la vuelta al colegio, todavía mantiene en vilo a los equipos directivos. "La organización docente está ya clara. Ahora estamos pendientes de los protocolos de los distintos servicios que deberán estar adscritos a los planes de contingencia", recordó Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa). La próxima semana también se esperan conocer las posibles modificaciones en los protocolos covid y cómo se actuará si hay un positivo en el aula.

Las familias reiteraron la necesidad de garantizar la educación presencial con "prudencia y responsabilidad". "Vemos positivo que se mantengan refuerzos y apoyos en los centros, así como que se insista en lo necesario que es recuperar las extraescolares", puntualizaron desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fapar). La Federación Cristina de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecaparagón) destacó la continuidad de los planes de contingencia y las tutorías individualizadas con cita previa.

Felipe Faci: "Este nuevo cursos será presencial en todos los niveles, etapas y cursos"

También hay críticas. Algunas familias se han dirigido al Justicia para pedirle que, como medida excepcional, se vuelva a contar con la jornada continua. El consejero Felipe Faci no valora esta opción puesto que aunque este curso sigue siendo "excepcional", "no se dan las condiciones" del pasado para mantener esta medida.