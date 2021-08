Aragón mantendrá al 50% de los refuerzos docentes del pasado curso

El Departamento de Educación mantendrá al 50% de los refuerzos docentes con los que se contó el pasado curso para hacer frente a las medidas implantadas por la pandemia. Así, ha detallado el consejero Felipe Faci, se continuará con el centenar del profesores que trabajan en el programa PROA +, que "garantiza la equidad"; más otro 100 que "no se han dado de baja". De cara al próximo 8 de septiembre, cuando 157.906 escolares volverán a las aulas, ha recordado que se seguirá la orden publicada a finales de junio, en la que ya se apostaba por la presencialidad total en todas las etapas, la ventilación de las aulas, la no sectorización de los patios escolares -a excepción de infantil, donde los menores no llevan mascarilla-, el uso obligatorio de esta medida de seguridad a partir de los seis años, la recuperación de espacios como bibliotecas o gimnasios y de las tutorías presenciales.

El objetivo, ha puntualizado, es aplicar aquellas medidas que te garanticen la seguridad y se ha demostrado que "son las más eficaces". Respecto a la distancia de seguridad, que a nivel nacional está establecida en 1,2 metros a partir de 5º de primaria (en los cursos inferiores se continúa con los grupos estables de convivencia), ha explicado que no se recoge en la normativa aragonesa para no obligar a los centros a poner en marcha "medidas extraordinarias que serían difíciles de revertir". En todo caso, ha explicado, en la mayoría de las aulas esta separación se puede mantener.

Tampoco habrá ratios covid, que también desaparecen de los protocolos nacionales. "En Aragón tenemos un acuerdo con los sindicados para que haya 22 alumnos en infantil y primaria, 27 en secundaria y 30 en bachillerato", ha recordado. Asimismo, ha explicado que el año pasado en la ciudad de Zaragoza, había 18,7 alumnos de media en tres años, frente a los 16 del próximo curso. En Huesca se ha pasado de 17,3 a 17,7; mientras que en Teruel se ha dio de 16,42 a 14,95. "Tenemos las mejores ratios de toda España", ha subrayado.

Aunque se ha mostrado "vigilante" ante la evolución de la situación epidemiológica y de los efectos de la variante delta, no ha considerado que vaya a tener mayores consecuencias en los contagios en el aula, que el año pasado, apenas supusieron el 3%. Además, ha enfatizado el importante ritmo de la campaña de vacunación, después de que el 65% de que tienen entre 12 y 19 haya recibido la primera dosis y el 30% tenga la pauta completa. "Al inicio del curso esta cifra podría estar muy cerca del 100% en primeras dosis", ha vaticinado. Respecto a los docentes no inoculados, un 6% del total, ha señalado que muchos de ellos no lo han hecho por "prescripción facultativa" y que, sin contar con ellos, "prácticamente el 100% estarían vacunados".

Para el próximo curso también se mantendrán los protocolos de covid, aunque se está pendiente de nuevas reuniones durante la próxima semana en las que se terminarán de definir. También se trasladará en estos días a los centros educativos los protocolos para el comedor, madrugadores y extraescolares. "Se tratan de textos de carácter genérico y serán los responsables los que establezcan el protocolo específico", ha explicado la directora general de Planificación y Equidad, Ana Montagud, quien ha adelantado que se priorizarán las actividades al aire libre, se escalonarán las entradas y salidas y se contará con un registro de asistente.

Apuesta por la escuela rural

Más allá de la situación provocada por la pandemia, el consejero Faci ha detallado su apuesta por la escuela rural. Para este curso se abrirán fuera de las capitales 48 aulas con entre tres y seis alumnos: 18 se encuentran en la provincia de Teruel, 11 corresponden a la de Huesca y 19 a la de Zaragoza. Durante el año anterior fueron 40.

Asimismo, ha incidido en la apuesta pro las aulas de dos años, que ya están en marcha en 37 centros educativos. A partir de septiembre abren sus puertas dos de Zaragoza (colegio hermanos Argensola y Maestro Don Pedro Orós); una en la provincia de Teruel (colegio Virgen de Cantal en Oliete) y seis en la de Huesca (Alta Ribargoza en Las Paúles, Baja Ribargoza en la Puebla de Roda, El Trébol en San Esteban de la Litera, Monteargón en Angüés, Pío XII en Huesca y San Ginés en Lupiñén).

Respecto a las infraestructuras, Faci ha detallado que las programadas suman un total de 40 millones de euros. Ahora mismo se encuentran en construcción la segunda fase de Primaria del colegio Parque Venecia de Zaragoza, que tiene un presupuesto de 4,6 millones de euros; el aulario de Secundaria del Val de Atalaya de María de Huerva, con el mismo coste; y la fase de Primaria y gimnasio del colegio Soledad Puértolas, por un importe de 5,2 millones. Además, este curso se inaugurará el edificio de secundaria del instituto Martina Bescós de Cuarte, que ha supuesto un desembolso de 7,7 millones de euros.

También está previsto que antes de que acabe el año se inicien las obras del colegio de Casetas y la ampliación de varios centros en la capital aragonesa. Entre ellos están los aularios de Secundaria del CPI San Jorge (5,6 millones), el del CPI Rosales del Canal (4,1 millones) y del CPI Julio Verne (4,1 millones); además de la primera fase del colegio María Zambrano, el segundo del barrio Parque Venecia (4,5 millones) y la segunda fase de Primaria del Valdespartera 3, que tendrá un coste de 2,9 millones de euros.