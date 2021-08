De balas a tubos de dentífrico, el legado de la Guerra Civil en Dos Torres de Mercader

Tenedores, cucharas, cuchillos de mesa y otros objetos de menaje. También platos o envases de alimentación. Ese es parte del legado de la Guerra Civil que han recuperado algunos vecinos de Dos Torres de Mercader. "Hemos encontrado restos personales, como utensilios de cocina, sartenes que abandonaron los soldados, mantas, latas de conservas, cajas de Juanolas o tubos de dentífrico, entre otras cosas", enumera Ernesto Espada, miembro de la Asociación Amigos de Dos Torres de Mercader. Así hasta unas 300 piezas que conforman una colección inédita.

En este pequeño pueblo de la provincia de Teruel, pedanía de Castellote y donde viven en torno a una veintena de personas, comenzaron a recopilar objetos que se guardaban en rincones de las casas y que se habían conservado de generación en generación. Los vecinos han cedido esos elementos, que no donado, para que el día que deseen se puedan recuperar. Junto a estos, no faltan los restos bélicos -como cientos de balas de diferentes modelos-, partes de varios uniformes -como gorras, cascos, máscaras o hebillas-, un teléfono, restos de alambrada o documentación –entre otros, cartillas de racionamiento-. "Pero es de toda la historia, no solo la guerra en sí", dice el dostorrino, que también muestra "satisfacción" por la respuesta de los vecinos.

Más información El apasionado rescate de un tesoro documental en Used

Restos que se exponen en Dos Torres de Mercader. Asociación Amigos de Dos Torres de Mercader

"Intentamos hacer es la trazabilidad de lo que hemos recopilado"

Ernesto Espada valora la ayuda ciudadana de personas como Lluis Calocha, quien está colaborando en la documentación y clasificación de los objetos, que se dotan de una ficha técnica. "Lo que intentamos hacer es la trazabilidad de lo que hemos recopilado. Por ejemplo, hemos encontrado latas de carne que proceden de Argentina", apunta el turolense. 'Espacios para la memoria. Guerra Civil 1936-1939', que se ha concebido con la estela de otros museos de similar contexto, se inaugura el próximo 14 de agosto en la primera planta del antiguo edificio del ayuntamiento de la localidad.

No obstante, esa recopilación de objetos no es la única actuación que se ha acometido en relación a este tema. En la Semana Santa de hace unos años, en 2018, empezó la limpieza de senderos y de trincheras de la Guerra Civil en la zona, con el impulso de varios vecinos e hijos del pueblo. "La gente empezó a visitarlas y a interesarse", cuenta Espada. Ahora se puede realizar una ruta por sus trincheras.

"Revivir al pueblo fue la esperanza"

La labor de la Asociación Amigos de Dos Torres de Mercader es un gesto más para luchar por la conservación, el bienestar de sus habitantes y contra la despoblación. Hace un cuarto de siglo ya recuperaron la antigua escuela, lo que ha fomentado de alguna manera el turismo en este pueblo: "Además, con la pandemia parece que se ha puesto de moda el turismo de proximidad". "Revivir al pueblo fue la esperanza", confiesa Espada, que fue el último niño en nacer en Dos Torres de Mercader hace unas cinco décadas.