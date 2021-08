El sobrecalentamiento de los coches: "Ahora solo lo traen al taller cuando se han quedado tirados"

Varias maletas, la sombrilla, también la hamaca y el resto de bártulos en el maletero para ir a la playa unos días. El termómetro dice que en el exterior del coche la temperatura es elevada y, de repente, se percibe una anomalía y el motor se para. El coche se queda tirado en la cuneta. Este supuesto se repite cada año en más de una carretera, y la probabilidad aumenta cuanto más alto está el mercurio.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) apuntan que el viernes pasado, a las puertas de la operación salida del inicio de agosto, bastantes coches se quedaron tirados en las vías aragonesas. Todo indicaba al sobrecalentamiento de los vehículos, la atención mecánica que más se abordan en los talleres durante la época estival.

"Antes la gente lo traía antes de vacaciones, eso se ha perdido"

En los talleres, en estas fechas se nota que aumentan las averías. En algunos casos, en la memoria se guarda ese momento en el que se llevaba el coche al taller antes de emprender el viaje del verano. "Antes la gente lo traía antes de vacaciones, eso se ha perdido. Se trabaja más a la vuelta de vacaciones que a la salida porque ahora solo lo traen cuando se han quedado tirados", lamenta Fermín Mateo, vicepresidente de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez). "Vuelven peor de lo que se van", añade y considera que hace más de una década que ya no es frecuente esa práctica.

NOTICIAS RELACIONADAS El Gobierno aprueba sustituir los triángulos de emergencia en carretera por una luz amarilla encima del coche

La falta de un mantenimiento rutinario es la principal causa a la que señalan los mecánicos de talleres. "Últimamente no se hacen", lamenta Mateo. La suciedad de los radiadores –"que no suele limpiar nadie", dice este mecánico-, es uno de los ejemplos que más problema entraña. "El polvo se queda en los tres radiadores. Entra menos aire y refrigera peor", uno de ellos el del aire acondicionado. La solución es quitarlo con un comprensor, algo que se puede hacer en los talleres y que no exige que sea anual. Desde Atarvez recomiendan revisiones en profundidad, que realicen este tipo de intervenciones. No obstante, las averías que se encuentran son de todo tipo, "hasta por lo más sencillo, como puede ser el filtro del gasoil, que hay gente que no lo cambia", ejemplifican los mecánicos.

"Hay que pensar en ir y volver. Tanto en la seguridad de uno de uno mismo como del resto"

“El precio de los mantenimiento influye dependiendo del coche y de su estado, pero puede oscilar entre los 150 y 400 euros", calculan, aunque aconsejan no dejarlo para el último día, como suele ser frecuente. Estas recomendaciones, más allá de evitar un mal comienzo o final de las vacaciones, está la seguridad. "Hay que pensar en ir y volver. Tanto en la seguridad de uno de uno mismo como del resto, porque que un vehículo se quede tirado en la cuneta también compromete a la seguridad vial”, explica el vicepresidente de la entidad zaragozana. En relación a esto último, desde el 1 de julio se puede hacer uso de la V-16, la señal luminosa que sustituirá a los triángulos de emergencia, en vigor desde 1999. Esta luz se coloca en la parte superior de los vehículos, por lo que no es necesario salir.

Más información Las luces de emergencia V-16 ya sustituyen a los triángulos en las carreteras

Otra de las estampas que se repiten todos los veranos son las caravanas que se forman en las carreteras, uno detrás de otro. La distancia con el vehículo de delante es una de las reivindicaciones que más hacen las autoridades en relación a la prevención de accidentes. "Pegarse al de delante también influye en el sobrecalentamiento, es contraproducente", añade Fermín Mateo.

fue noticia Trabajo de "locura" en algunos talleres tras el desconfinamiento perimetral

La DGT también da una serie de pautas que contribuyen a evitar este tipo de problemas, como puede ser evitar las horas de más calor, siendo las madrugadas, las mañanas o el atardecer los mejores momentos del día. A eso se suma lavar el vehículo para mantenerlo "fresco y aireado" y, así, evitar el sobrecalentamiento de la chapa. Además de lo anterior, "en modelos como los Euro3 o 4, que solo han circulado por capital, es mejor recorrer unos kilómetros antes y ponerlos a más revoluciones", continúa con las recomendaciones Mateo, que regenta un taller en la Ciudad del Transporte de Zaragoza, en San Juan de Mozarrifar.

Con la pandemia, se han hecho menos kilómetros, en especial durante los meses de confinamiento perimetral, pero muchos particulares han decidido viajar este verano –al igual que el pasado- en su propio automóvil para evitar hacer trayectos en transportes de uso público.