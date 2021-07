Restaurantes con “Estrella” en la Costa Dorada

La gastronomía de la provincia de Tarragona está repleta de diversidad y de calidad en cuanto a productos propios. Desde aceite hasta vino, pasando por pescado y marisco, este territorio es uno de los mejores lugares donde disfrutar de la buena comida. Para ello, también hay infinidad de restaurantes con los mejores productos locales en la carta. De hecho, solo en la provincia de Tarragona hay siete restaurantes que cuentan con una Estrella Michelin, un método de evaluación de referencia dentro del mundo de la gastronomía en el que el máximo nivel está representado con tres estrellas.

Tres de ellos se encuentran en la Costa Dorada, concretamente en Cambrils y Salou.

El más veterano es Can Bosch. Sus orígenes son antiguos en comparación al resto de restaurantes que poseen una Estrella Michelin. Inaugurado en 1969 como un bar de pescadores situado justo al lado del puerto de Cambrils, no fue hasta 1980 cuando Can Bosch se definió como restaurante. Tan solo cuatro años después, en 1984, consiguió la Estrella Michelin que aún conserva. Tiene capacidad para unos 60 comensales divididos en dos plantas.

Ofrece los valores de un negocio familiar, en el que actualmente conviven Joan Bosch y Montserrat Costa con su hijo Arnau. El tipo de cocina que ofrece es cocina de mercado y de producto que ha sabido innovarse con el paso del tiempo e incorporar la modernidad en la cocina de antes. “Respetamos mucho nuestra cocina más tradicional y aprovechamos los productos que nos ofrece nuestra lonja y nuestra huerta”, explica Arnau Bosch. De hecho, son famosos sus pescados, mariscos y arroces, pero si Arnau tuviera que señalar una especialidad no se atrevería a hacerlo. “Cambiamos continuamente la carta dependiendo de los productos que nos ofrece el mercado”, afirma.

De momento la temporada ha empezado bien. Arnau Bosch explica que “en junio trabajamos muchos eventos familiares que habían quedado suspendidos por la pandemia y ahora ya estamos en temporada turística alta”. El cliente aragonés es uno de los más fieles de su establecimiento. “Suelen ser parejas de 40 a 60 años, que vienen con sus familias porque tienen segunda residencia en Cambrils o Salou y hace ya 40 años que vienen a nuestro restaurante”, acaba.

Y si Can Bosch es el más veterano con estrella Michelin en la Costa Dorada, Deliranto es el más nuevo. En 2019 obtuvo su primera merecida estrella. Este restaurante se encuentra en Salou, concretamente en el Hotel Regente de Aragón (c/ Llevant 7). Se trata de un restaurante gastronómico conceptual.

La búsqueda de experiencias se ha convertido en una tendencia y aquí es precisamente eso lo que ofrecen, envolviendo la alta gastronomía en historias, óperas o cuentos clásicos (La fábula de Orfeo, El maravilloso mago de Oz, el Cuento de Navidad de Dickens, El Principito...) capaces de llevarnos a otros mundos.

La original propuesta del chef Josep Moreno, en ocasiones algo surrealista, encuentra su punto álgido en la mesa, pues tanto en la carta como en los menús presenta un sinfín de aperitivos, entrantes y platos principales de excelente nivel técnico. “Intentamos mezclar técnicas modernas a platos mediterráneos y más tradicionales”, detalla Moreno.

El moderno local cuenta con tan solo 7 mesas en un espacio de 250 metros cuadrados. Es quizás una de las cosas que más sorprenden al entrar, la gran amplitud que ofrece, con mesas de grandes dimensiones y una decoración muy moderna. “Planteamos cada servicio como si fuera un gran espectáculo, puro teatro, el menú va ligado a una historia contada por la vajilla y por los camareros”, nos explica.

La verdad es que Deliranto no deja indiferente a nadie. La prueba es que lleva abiertos desde el 1 de junio y no han parado de trabajar y recibir reservas para los próximos meses.

De nuevo en Cambrils, delante del Club Náutico, encontramos el tercer restaurante galardonado con una Estrella Michelin, en este caso desde el año 2005. Se trata del Rincón de Diego, otro negocio familiar regentado por Diego Campos y Montse Albiol con su hijo Rubén.

Su cocina es una fusión de la tradicional con la oriental. “Ahora que está tan de moda la cultura oriental decidimos hacer un guiño a su cocina pero sin dejar de lado nuestros orígenes que son el pescado y el marisco de la zona”, aclara el chef Diego Campos.

Una de las particularidades del Rincón de Diego es que en verano el 60% de sus clientes provienen de la zona de Aragón. “Tenemos muchísimos clientes, que ya son amigos, que vienen de Zaragoza y de pueblos de alrededor. Veranean en Salou, Cambrils y Vilafortuny y les gusta mucho nuestro marisco, el arroz con cigalas, los fideos con bogavante…, aunque también se dejan aconsejar y disfrutan mucho con los menús degustación”, nos explica Campos.

La temporada ha empezado bien, según el chef, “aunque un poco más floja que el año pasado”. Los fines de semana siempre lo tienen lleno pero entre semana es más flojo. “Esperamos que a partir del 15 de julio que empieza la temporada fuerte en Cambrils la cosa mejore un poco más, pero tampoco nos podemos quejar”, aclara.

A los tres restaurantes Michelin de la costa hay que añadir otros cuatro situados en el interior, a una hora de camino desde Salou, pero que vale la pena visitar y probar. Estos son Villa Retiro, en Xerta; Les Moles y Antic Molí, los dos en Ulldecona, y por último Quatre Molins en Cornudella de Montsant.