Un chef Estrella Michelin y cuatro usuarios de Valentia Huesca cocinan la receta de la inclusión laboral

Laura, Sergio, Lourdes e Isabel son usuarios de Valentia Huesca. Dirigidos por el chef estrella Michelin Carmelo Bosque, del Restaurante Lillas Pastia de la capital oscense, han cocinado este martes la receta Hongo de Patata Trufado, con el objetivo de visibilizar las capacidades y talentos de las personas con discapacidad. "Cuando compartes la experiencia de trabajar con personas con discapacidad, te cambia la vida", ha asegurado el cocinero.

La iniciativa 'Mis capacidades Cocinan Hoy' forma parte del programa Juntos Somos Capaces de Fundación Mapfre, que tiene como objetivo fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y/o salud mental.

Esta acción comenzó el año pasado apadrinada por el chef Martín Berasategui (11 estrellas Michelin) y se han sumado a ella los chef Íñigo Urrechu y Carme Ruscalleda (7 estrellas Michelin) y Carmelo Bosque, todo un referente de la gastronomía oscense además de ser Presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca.

El vídeo con la grabación de la receta formará parte de la serie que Fundación Mapfre está rodando en diferentes puntos de España y estará a disposición de otras entidades sociales, las familias y el público en general.

Miguel Ángel López, gerente de Valentia, ha destacado que "iniciativas como esta nos permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva en la que nos centremos más en las capacidades que en las discapacidades". "Este último año, cerca de una decena de personas con discapacidad intelectual usuarias de Valentia se han incorporado al mercado laboral en empresas ordinarias. Ese es el camino hacia la auténtica inclusión y la receta de una sociedad más justa", ha añadido.

José Antonio Del Río, representante de Fundación Mapfre, ha asegurado que "ha sido una jornada emocionante y siento orgullo que desde fundación Mapfre y su programa Juntos Somos Capaces impulsemos la oportunidad laboral en las empresas. Gracias a la ciudad de Huesca por acoger esta iniciativa".

Sergio Macarro, usuario de Valentia, tiene una amplia experiencia en cocina ya que participó en la escuela taller DiService y en la escuela de hostelería de Huesca, pero como él mismo explica "cocinar con Carmelo ha sido estupendo y nos ha enseñado algunos trucos muy curiosos. Además, los canelones de patata con boletus no los había visto nunca y ahora ya sé cocinarlos". Ante la posibilidad de incorporase a la cocina de algún restaurante, contesta con seguridad que sería un buen candidato: "Me gusta mucho cocinar, aprender cosas nuevas y experimentar. Y además de que me he formado mucho, también tengo ya bastante experiencia".