Última semana para canjear las pesetas: "Quien tenga que las cambie porque luego no valdrán nada"

Las uvas de la Nochevieja de 2001 las comprarían en pesetas, mientras que el taxi de vuelta a casa del cotillón ya sería en euros. La verdad es que el cambio de una moneda a otra no fue tan radical, sino que se pudo pagar con pesetas dos meses más, hasta el 1 de marzo. Las calculadoras para convertir pesetas en euros fueron el obsequio estrella de esa Navidad, igual que las tarjetas con tablas que mostraba pesetas o euros según cómo se movían. Ya han pasado 20 años de aquello y en una semana la peseta dejará de poder cambiarse. Ahora sí es el ultimátum, ya que en un principio se había planteado para el 30 de diciembre de 2020 pero la pandemia aplazó el desenlace.

"Vales más que las pesetas". A partir del 30 de junio, ¿esa frase querrá decir que vales mucho o nada? Depende de la peseta de la que se trate. El estado de conservación es uno de los principales factores que hay que tener en cuenta y que aconsejan desde las numismáticas.

"Todo lo que se pueda cambiar, que se cambie", aconseja Pedro Gracia Magén, de Numismática Magén fundada en 1977. ¿El 1 de julio valdrán más las pesetas? "No, al contrario. Es recomendable que todo lo que cambie que se cambie porque luego no valdrá, estarán desmonetizadas y no valdrán nada", apoya entre cliente y cliente. La actividad en esta numismática del centro de Zaragoza ha aumentado: "Hubo mucho movimiento desde octubre hasta diciembre y cuando ampliaron el plazo se calmó, pero estas tres últimas semanas se ha incrementado". Unas veces peregrinan hasta profesionales antes de ir al Banco de España y en otros casos es al revés, les llevan lo que allí les han rechazado.

"Los billetes de los años 40 o 50 conviene que los vea un profesional porque pueden valer más de lo que paga el Banco de España"

A pesar de esto, Magén recomienda comprobar los billetes antes de llevarlos al Banco de España. "Los billetes de los años 40 o 50 conviene que los vea un profesional porque pueden valer más de lo que paga el Banco de España si están muy bien conservados -sostiene el numismático -. Por un billete de mil pesetas de la década de los 40 te dan 6 euros, pero en coleccionismo pueden llegar a costar 300 euros".

Gracia Magén señala que hay "desinformación" en este asunto, ya que en internet se pueden encontrar piezas a 1.000 euros cuando el precio son 20 céntimos: "En realidad no valen nada". "Las monedas que salieron a circular son todas corrientes, hay millones de tirada", añade. En cambio, hay otras que sí que tienen valor:

"Unas de la época de Franco son especiales porque la Casa de la Moneda las acuñó, las vendió más caras porque eran de coleccionista y no llegaron a circular. La peseta de 1946 también tiene valor porque es muy rara. Es una prueba que hicieron con la cabeza de Franco que finalmente no se adoptó porque no le gustó el diseño al tener un pico en la nuca. Se modificó y se volvió a acuñar en 1947, pero alguien puso en circulación esas pocas que habían acuñado. Ahora pueden tener un valor de entre 1.500 y 2.000 euros". A las dos anteriores que explica Magén se suma otro caso particular: "Las de 50 pesetas de Franco de 1957, pero no todas, solo las que tienen la singularidad de que en el canto pone 'una libre grande', en lugar de una 'una grande libre' que es lo que debería de haber puesto. Estas piezas pueden estar en torno a los 100 euros".

Sobre la puerta del Banco de España de la plaza de España de Zaragoza ha vuelto a verse el rostro de Hernán Cortés en billete de 1.000 pesetas, ese de los verdes. Es allí donde se pueden canjear hasta el miércoles que viene. Con el objetivo de facilitar el canje, a partir del miércoles 23 de junio ya no será imprescindible solicitar cita previa para realizar esta gestión, "si bien tendrán prioridad las personas que hayan obtenido dicha cita", ha indicado la institución. Para agilizar las operaciones, el Banco ofrece un "sistema rápido" de entrega de las pesetas para su recuento y abono posterior en la cuenta corriente que facilite el interesado.

Según el último recuento realizado en el mes de abril por el Banco de España, los españoles todavía guardan monedas y billetes de pesetas por valor de 1.586 millones de euros. De enero a marzo de 2021 se canjearon solo 3 millones. Según el organismo, durante en esos meses, el canje medio semanal se mantuvo estable en torno a 300.000 euros. No obstante, en las últimas semanas se ha acelerado ese ritmo, llegando a los 475.900 euros a la semana.

Se canjean los billetes emitidos después de 1939, mientras que aquellos que daten de la Guerra Civil, de 1936 a 1939, tienen que ser analizados por expertos del Banco de España. Esta institución pondrá lo recogido en manos de Tesoro.

Más información Los españoles aún tienen en pesetas el equivalente casi al presupuesto de Justicia

Dos décadas de la última acuñación

El pasado sábado se cumplieron también 20 años desde que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) acuñó la última peseta. El ministro de Economía de entonces, Rodrigo Rato, fue el encargado de oprimir el interruptor del troquel. Tras esta emisión se inutilizó el troquel que grababa su anverso y reverso.

Se trató de una de 100 pesetas donde se reprodujo la imagen de Hispania, la misma que apareció en la primera emisión de 1869. La peseta había nacido un año antes, el 19 de octubre de 1868, por decreto del Gobierno Provisional tras el derrocamiento de Isabel II.

Las pesetas ahora sí, tienen los días contados. No obstante, seguro que en las conversaciones cotidianas la gente dirá que "fulanito tienen muchas perras" para decir que es rico. Y también que se está "sin un duro", algo que va a cobrar más sentido que nunca.