Requisitos para la nueva oferta de empleo público del Gobierno de Aragón, los plazos y cómo solicitarlo

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) hizo público este lunes 14 de junio la resolución de 9 de junio de 2021, que modifica en varios puntos lo dispuesto por el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios el pasado 24 de mayo con respecto a pruebas selectivas para la estabilización del empleo temporal; se trata del paso previo al ingreso como personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El conjunto de plazas ofertadas es de 1.041, de las cuales 689 son de personal laboral y 352 de auxiliares administrativos.

Los puestos de trabajo con las 27 categorías profesionales en Aragón

Habrá pruebas selectivas para los siguientes puestos: capataz agrario, capataz de brigada, celador de obras públicas, jefe de unidad de almacén, jefe de unidad gobernante, jefe de unidad de mantenimiento, jefe de unidad de taller, jefe de unidad perito judicial caligrafía, oficial 1.ª cocinero, capataz de cuadrilla, capataz de explotación, encargado de almacén, mecánico revisor, oficial 1.ª agrario, oficial 1.ª conductor, oficial 1.ª mantenimiento, oficial 1.ª reprógrafo, oficial 2.ª agrario, oficial 2.ª ayudante de cocina, oficial 2.ª conservación, oficial 2.ª explotación, oficial 2.ª mantenimiento, peón, peón especializado agrario, peón especializado de carreteras, personal especializado de servicios domésticos y personal de servicios auxiliares. Así, tras la corrección se especifica que se seleccionará a las personas aspirantes por concurso-oposición, seguido de un curso de formación.

Requisitos para la admisión en las ofertas de empleo público del Gobierno de Aragón

Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; también pueden aspirar a estos puestos cualquier persona cónyuge de españoles y nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho; lo mismo ocurre con sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad en condición dependiente. Por último, también califica toda persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, y los extranjeros con residencia legal en España. A los requisitos se añade un nuevo apartado, que especifica que se debe estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

Plazo para presentar la solicitud

Hay otra novedad, que atañe al plazo de presentación de solicitudes; se amplía hasta el día 15 de septiembre de 2021. Cuando finalice la fase de oposición del proceso selectivo, las personas aspirantes que la hayan superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la exposición pública de los nombres de los que hayan superado las pruebas, a fin de que aporten los méritos que deseen para su valoración.

Hay que hacer notar que las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible.

Cómo solicitarlo

La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática (https://www.aragon.es/tramites). Para ello deberán disponer de un certificado electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ave permanente (habilitada para firmar con cl@ve firma).

Pago y exenciones

La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa de derechos de examen (12,76 euros). Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar los ejercicios de la fase de oposición en una de estas tres localidades: Zaragoza, Huesca o Teruel. Estarán exentas del pago las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos. También las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de la prueba selectiva. Igualmente, no deberán abonar tasa alguna las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el período señalado, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Todas estas circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas.

Hay más información del proceso selectivo en la página web www.aragon.es/oposiciones.

