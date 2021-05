'Tener rasmia' y otras expresiones muy nuestras

El léxico aragonés está lleno de palabras que no dejan indiferente. Si la semana pasada hablábamos de 'ir de propio', esa expresión tan nuestra que usamos los aragoneses para decir que vamos a ir específicamente, a propósito a hacer algo, hoy traemos otra de nuestras preferidas y que también deja con cara de desconcierto a nuestro interlocutor si este es forastero: 'tener rasmia'.

'Rasmia' es un término que se usa principalmente en Aragón y en Navarra, y que la Real Academia de la Lengua (RAE) la define como: empuje y tesón para acometer y continuar una empresa.

Aquí, si alguien te dice: "¡Chico/a, qué rasmia tienes!", no te ofendas, es un cumplido. Los aragoneses lo usamos para elogiar el ímpetu, la energía, con la que alguien hace algo. Un tesón, una perseverancia que apreciamos especialmente, quizá porque, según dicen, somos cabezones y testarudos.

La palabra ‘rasmia’ ha sido incluso objeto hace unos años de una investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Las investigadoras Marta Velázquez y Lola Merino crearon un cuestionario para establecer qué se entiende por este término con el fin de "profundizar en algunos aspectos propios de la cultura aragonesa y navarra".

Pero en el vocabulario aragonés existen otros muchos términos que no siempre se entienden fuera de la Comunidad. De hecho, ¿sabías que hay 750 aragonesismos que forman parte de la RAE? Cada semana recopilaremos algunos de ellos, así como otras palabras de uso habitual y utilizadas a diario por muchos y las expresiones más típicas. Porque aquí cuando llueve, no nos empapamos, nos chipiamos; si algo está limpio está 'escoscado'; y las Coca-Colas no pierden gas, se esbafan.