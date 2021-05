Diez pueblos aragoneses, a la caza de jóvenes emprendedores

Muestran sus servicios, sus recursos y las oportunidades de negocio. También incluyen fichas con los datos básicos de la población y con algunas fotografías de los rincones más bonitos del pueblo. Así, ha arrancado la segunda edición del programa 'Holapueblo', que tiene como propósito atraer nuevos habitantes a algunas localidades castigadas por el abandono de la España rural. La iniciativa, que promueve el Grupo Red Eléctrica, Correos y AlmaNatura, ha seleccionado este año 70 localidades, entre las que se encuentran diez aragonesas: tres zaragozanas, otras tantas turolenses y cuatro de la provincia de Teruel.

Los interesados en ver qué posibilidades ofrecen los pueblos pueden acudir a la web www.holapueblo.com y comprobar qué ventajas (e inconvenientes) tiene cada localidad. En el caso de Uncastillo, por ejemplo, se detalla que su censo está formado actualmente por 621 habitantes y que el municipio precisaría “ampliar la oferta de restauración”. También se informa de que el albergue municipal está a punto de salir a licitación y que muchos de sus turistas no solo se acercan por el rico patrimonio histórico-artístico de las Cinco Villas (hay que recordar que la puerta de la iglesia románica está en el Museo de Boston) sino también por sus generosos parajes naturales. En la web se explica que el Ayuntamiento “facilitaría un mejor asesoramiento a los emprendedores de la mano de la Agencia de Desarrollo de la comarca de Cinco Villas y que existe un ‘coworking’ con cuatro puestos de trabajo y una sala de reuniones equipada.

Los municipios participantes deben tener menos de mil habitantes y haber perdido, al menos,

un 5% de la población en los últimos cinco años

“Si quieres empezar una nueva vida en un lugar cercano y con una comunidad unida, este es su sitio”, asegura el alcalde José Luis Abenia, que destaca también que en Uncastillo “tienes las necesidades cubiertas”. Uno de los requisitos de la convocatoria, de hecho, es que los municipios dispongan de buena conectividad a internet. También la oferta de vivienda, la existencia de consultorio médico y el que haya también centro educativo son puntos imprescindibles. Lo más importante para participar en el programa, no obstante, es que los municipios tengan menos de mil habitantes y hayan perdido un 5% de la población en los últimos cinco años.

En la provincia de Zaragoza, además de las citadas bondades de Uncastillo, también figuran otras dos localidades: Layana, de la que se destaca que es “la puerta de los Bañales” y uno de sus fuertes lo constituye la semilla cebada; y Bureta, donde se sugiere que se pudieran instalar jóvenes interesados en los negocios del aceite y de la enología relacionada con la denominación de origen Campo de Borja.

Imagen de la web con el mapa de los 70 pueblos seleccionados este 2021. Heraldo

“Martín del Río es un pueblo vivo, pequeño, pero tranquilo y cubierto de los servicios básicos. La unión con la comarca es una de sus fortalezas”, comenta Francisco Martínez, alcalde de esta localidad turolense de 387 habitantes y a 82 kilómetros de Teruel capital. Los atractivos del pueblo son numerosos y en la web se detalla que hay muchas posibilidades para explotar servicios turísticos: barcas a pedales, senderos, necrópolis, observación de estrellas… También apunta el primer edil la importancia de los derivados de la caza, uno de los productos más reconocidos en el municipio, y de la gestión de otro recurso natural como es la trufa.

Sin dejar la provincia de Teruel, también participan en la iniciativa 'Holapueblo' las localidades de Oliete, donde se vende la posible explotación agrícola de la vega, y Gea de Albarracín, donde el alcalde, Santiago Rodríguez, celebra que cada vez más llegan más parejas jóvenes de fuera que se establece en un municipio “en el que es fácil echar raíces y sentirlo como casa”.

Algunos de los participantes de la anterior edición, reunidos en Bolea. Rafael Gobantes

El Alto Aragón también está muy bien representado con hasta cuatro municipios que echan sus redes sobre los jóvenes emprendedores. En Fonz, por ejemplo, se participa en la iniciativa sobre todo para procurar un “relevo generacional a los negocios tradicionales”. En Peñalba las áreas de oportunidad pasan por los servicios de mantenimiento (limpieza, ferretería, informática…) y los derivados de las explotaciones porcinas y avícolas. En Lalueza, por su parte, se recuerda que el producto más demandado y reconocido es el aceita de oliva, mientras que la alcaldesa de Esplús, Tania Solans, ha decidido participar en 'Holapueblo', después de llevar meses ya preparando una bolsa de vivienda para todos los foráneos que se acerquen a la comarca de La Litera.

Esplús ya participó en la anterior edición de esta convocatoria, gracias a la cual se sacó adelante El Huerto de Ignacio, un espacio en el que el joven Ignacio Morillo -licenciado en biología y máster en cambio ambiental- cultiva de hortalizas combinando técnicas modernas y tradicionales. La provincia oscense ha sido afortunada en experiencias de este estilo, pues en la localidad de Bolea hay emprendedores de la edición de 2019 desarrollando proyectos como Esencias Yvy, de plantas medicinales, mientras que en La Sotonera se ha implantado Artiga Partners, de asesoría a empresas relacionadas con la montaña.

Del total de inscripciones que se pueden completar en la web www.holapueblo.com hasta el 11 de junio, se seleccionará a 35 personas que tendrán acceso a asesorías individualizadas dirigidas a desarrollar su idea de negocio y acompañamiento en la búsqueda de municipio. La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, considera que "el abandono de los pueblos no es un problema de la España rural, es de todos. No se sostiene por más tiempo un modelo de desarrollo en el que la población se concentra en las ciudades". Corredor insiste en el concepto de “derechos digitales”, ya que sin una buena conectividad, "hoy en día no se puede hablar de una ciudadanía plena".