"Aragón debe aprender a vender sus bondades para ser capaz de captar talento"

¿Qué pueden aportar las empresas de cara a asegurar la sostenibilidad del planeta?¿Cómo pueden mejorar la vida de sus trabajadores? ¿Qué aspectos positivos debe reforzar Aragón y qué puntos negativos ha de dejar atrás para lograr progresar en un tablero global tan competitivo? Estas fueron algunas de las preguntas que abordaron los integrantes del panel sobre desarrollo social, quienes, arrancaron su debate coincidiendo en que la pandemia había traído algunos cambios organizativos sustanciales y que habría que ver cómo encajaban en el futuro. Es el caso del teletrabajo. «Se implantó de golpe, pero va a seguir. Toda nuestra plantilla de oficinas está en casa. Esto no repercute en grandes ahorros, pero sí obliga a hacer muchos trajes a medida. Al final, lo positivo es que favorece la conciliación de los empleados», contó Eduardo Sanz, director general de Airtex, quien se mostró algo preocupado por la posible «pérdida del sentido de pertenencia».

También Ana Sesé, consejera delegada del Grupo Sesé, encuentra luces y sombras en la herramienta: «En torno al 20% de nuestras oficinas están actualmente teletrabajando. Favorece ese encaje entre la vida personal y la laboral, pero se pierde el ‘tú a tú’, que puede repercutir en las relaciones comerciales. Por contra, gracias a la normalización de las reuniones virtuales, las empresas están ahorrando en viajes». Ana Sánchez, secretaria de Industria en CC. OO. Aragón, apuntó que la pandemia no ha hecho «más que acelerar un proceso imparable que ya estaba en marcha» y que, a corto plazo, generará «un ahorro de costes en las organizaciones».

José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja, ahondó en las posibilidades que abre el teletrabajo «de cara a vertebrar el territorio, posibilitando la llegada de nuevos vecinos a zonas rurales».

Otro de los retos del tejido empresarial para los próximos años es el de reducir la huella ecológica. «Estamos ante un cambio cultural necesario. En el ámbito de la automoción, en el que se mueve Airtex, da miedo, pero también es apasionante», subrayó Sanz. Rodrigo recordó que «la sostenibilidad ya no es un epígrafe en el informe anual de las empresas, sino que a día de hoy es tan importante como la viabilidad financiera».

Pero ese futuro verde no será posible sin empleo. «Que tendrá que ser digno», remarcó Sánchez. «También tenemos que ofrecer planes de carrera, un complemento muy interesante, porque muchos trabajadores buscan estabilidad por encima de salarios», recordó Sesé. «Y, sobre todo, dejar de criminalizar al empresario y no poner trabas a quienes intenten emprender un negocio. Que abrir un nueva empresa no sea un infierno, y que se permita fracasar», pidió Sanz. Rodrigo reivindicó el valor del programa Más Empresa, de la Fundación Ibercaja, por el que han pasado 2.000 personas con sus ideas de negocio, y apostó por «acercar emprendedores a las empresas ya consolidadas».

Sin duda el asunto en el que más se explayaron los invitados de HERALDO fue el de la atracción de talento. ¿Qué puede hacer Aragón para acercar trabajadores que aporten un valor diferencial a las organizaciones? «La gente no emigra por voluntad propia. Lo hace porque aquí no encuentra perspectivas de futuro en sus campos. En ese sentido, los fondos europeos abren una oportunidad, y con ellos debemos financiar proyectos que marquen la diferencia, como por ejemplo a nivel energético, que supongan un aliciente, tanto profesional como económico, para que el licenciado no se vaya a otro país», analizó Sánchez. Rodrigo auguró que «el futuro cambio tecnológico y en materia de movilidad debe ser una oportunidad para Aragón por su tipo de territorio» y urgió a apostar por la tecnología: «Hay que ser valientes y convertir España en la California europea y Aragón, en su Silicon Valley».

En este sentido, Ana Sesé abogó por «una mayor coordinación entre la Universidad y las empresas, «para lograr que el talento aragonés se quede en la Comunidad, promoviendo estudios que tengan salida laboral y a la vez aporten valor añadido». También Sanz apuntó hacia los campus aragoneses, valorando su buen trabajo en materia de formación e investigación, pero a la vez solicitando«que el talento demostrado se vea beneficiado por un ecosistema emprendedor».

Además de la educación universitaria, los cuatro participantes pidieron potenciar la Formación Profesional. El director general de la Fundación Ibercaja la tildó de «la gran asignatura pendiente» y pidió introducir asignaturas de emprendimiento que permitan a los estudiantes que lo deseen «poner en marcha iniciativas privadas» que generen innovación y empleo. Ana Sesé destacó «la buena formación y la visión innovadora» de los jóvenes que llegan a su empresa mediante esta vía educativa, mientras Ana Sánchez abogó por una mayor formación y por «ligar los estudiantes a las empresas mediante contratos y no con becas».

‘Vender’ la marca Aragón

Durante el encuentro, Rodrigo ahondó en la necesidad de «aprender a vender las bondades de la Comunidad, como su clima social o el buen nivel de vida, en líneas generales, para convertirse en un lugar atractivo para el trabajador y captar talento», un aspecto en el que coincidieron el resto de participantes. «No terminamos de creernos lo bueno que tenemos ni presumimos de ello. Necesitamos, como Comunidad, un buen plan de ‘marketing’, una hoja de ruta que nos permita diferenciarnos y hacer ver que Aragón es un gran lugar donde emprender un trabajo y una vida», remató Sesé, quien cedió la palabra a Sanz :«Estamos muy tapados por las comunidades vecinas, que hacen más ruido, en algunos casos tienen ventajas de tipo fiscal y nos hacen ‘tenaza’».

Para la delegada de CC. OO., Aragón debería bosquejar su propia marca sobre las áreas que ya domina y apostar por ellas: «Reforcemos esas fortalezas y hagamos que lo sepan apreciar fuera». El director general de Airtex se mostró en la misma línea, aunque quizá más crítico con la imagen que los aragoneses hemos exportado tradicionalmente de nosotros mismos:«¿Qué hemos transmitido más allá de algunos tópicos sobre nuestra forma de ser? No se conoce nuestro potencial. Nos hemos dejado eclipsar, necesitamos campañas de promoción sobre lo bueno que ya tenemos y también favorecer la implantación de empresas y la creación de empleo de calidad».