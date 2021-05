Lambán, optimista ante una pronta ampliación de horarios por la bajada de casos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado este lunes "razonablemente optimista" con la pronta ampliación de horarios en Huesca y Zaragoza como la que ya tiene Teruel desde el pasado fin de semana ante el descenso de contagios de coronavirus, aunque la decisión depende del Departamento de Sanidad.

Para Lambán, a pesar de algunos botellones el fin de semana, que son "promotores de contagios", entre ellos uno de unas 150 personas en Huesca que le parece "reprochable y repudiable", la actitud de la sociedad aragonesa en general está siendo bastante comedida, más responsable que la de otras comunidades autónomas.

Eso no implica que no haya que seguir insistiendo a los ciudadanos en que extremen la cautela porque el virus, ha subrayado Lambán, "sigue pululando" y no hay duda de que la reproducción de la enfermedad y los contagios dependen fundamentalmente de los contactos sociales.

El presidente, tras reiterar que cuanto más responsable sea la ciudadanía menores serán los volúmenes de contagios y más pronto se dejará atrás "está pesadilla", ha destacado que la evolución de la pandemia está siendo "francamente positiva" y, por tanto, es optimista respecto a la ampliación de horarios, supeditados a lo que determine el Departamento de Sanidad, ateniéndose a criterios estrictamente sanitarios y sin interferencias políticas "de ninguna clase".

Según Lambán, el Gobierno de Aragón se atiene a los protocolos y reglas de las que se ha dotado a la Comunidad en una ley propia, de forma que es la única con "absoluta seguridad jurídica" para tomar decisiones en función de cómo evolucionan los datos, que en los últimos días están siendo sensiblemente mejores que los de la semana pasada y se va reduciendo la incidencia acumulada a 7 y 14 días.

Por tanto, para Lambán es de esperar que en fechas "muy próximas" se decida ampliar los horarios de los bares, sobre todo si se comprueba que las ampliaciones anteriores no han tenido repercusiones negativas.