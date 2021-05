Apartamentos turísticos El Tren, en Moyuela: "Estar abierto es más por dar servicio que por dinero"

Cuando Óscar Berlanga y su mujer decidieron acondicionar la mitad de su casa del pueblo para destinarla a apartamentos turísticos ya contaban con que no sería un negocio para hacerse de oro. Ella es de Moyuela, donde tienen el alojamiento desde 2015 como una actividad extra a sus trabajos ordinarios y por dar un servicio al municipio.

La casa rural El Tren es el único establecimiento de este tipo en Moyuela y, durante muchos años, tampoco había ningún otro en diez kilómetros a la redonda. Este fue uno de los motivos que llevó al matrimonio a impulsar el proyecto. “En el pueblo siempre se echaban de menos servicios de este tipo. Faltaba un alojamiento donde se pudieran quedar amigos o familiares de vecinos o alguien que viniera y se tuviera que quedar a pasar la noche. Desde el principio lo planteamos más como un servicio que como un negocio”, asegura Óscar.

Además, por aquel entonces, el turismo rural estaba en auge y, como ya habían comprado una casa de grandes dimensiones y les sobraba espacio, decidieron lanzarse. Poco a poco fueron acondicionando la parte destinada al turismo, creando un acceso independiente del de su propia vivienda. El resultado son cuatro apartamentos totalmente independientes a los que se accede desde una zona común. La capacidad total es para 10 ó 12 personas y también se puede alquilar la casa completa.

Pero esto ocurre muy pocas veces, ya que la mayoría de los huéspedes de El Tren son trabajadores que viven en la comarca de Campo de Belchite a temporadas. “Todo el tema de las energías renovables está en auge en la zona, incluso a veces no hay plazas de alojamiento suficientes para todos”, asegura Óscar. Gracias a esto, la covid no ha supuesto un palo tan duro como han podido sufrir otros alojamientos de este tipo. “Para nosotros, afortunadamente, no ha sido un drama porque nunca hemos vivido del turismo. De hecho, desde marzo del año pasado, solo hemos recibido a dos personas que no venían por motivos laborales”, comenta.

No obstante, por poco que lo hayan notado, los primeros tres meses de la pandemia (de marzo a mayo de 2020) no tuvieron huéspedes. Desde entonces, aunque en cuanto se reactivaron las obras todas las semanas reciben a trabajadores, “no se ha vuelto a lo de antes”. “Viene menos gente y menos veces”, asegura.

En cualquier caso, Óscar mantiene el negocio a pesar de su rentabilidad. “Cada vez que voy al gestor me pregunta que cuándo lo cierro”, cuenta, como anécdota. Pero él lo tiene claro: “Nosotros queremos dar un servicio aunque no tengamos beneficios. Mientras cubramos gastos seguiremos para adelante”, explica.

Familia de ferroviarios y pasión por los trenes

Tanto él como su mujer trabajan en el sector del metal, por lo que los ingresos que necesitan para vivir los tienen asegurados. “Si nos dedicáramos solo a esto, estaríamos en la miseria”, reconoce. Para ellos, sobre todo para Óscar, los apartamentos turísticos son un proyecto homenaje a su relación con el mundo ferroviario. “Mi abuelo, padre y tíos han trabajado en ello y yo he llegado incluso a vivir en estaciones de tren”, dice.

Además de esta herencia familiar, para Óscar viajar en tren es un placer, solo por el trayecto, sin importar el destino. Esta pasión le ha hecho coleccionar piezas y otros objetos relacionados con los trenes. Muchas de ellas sirven ahora de decoración en sus apartamentos, en cuyo patio de acceso hay colgado un cartel con el nombre de Moyuela como si fuera la estación ferroviaria. Y eso que por este municipio de Campo de Belchite el tren no pasa, ni se le espera.

En estos años desde la apertura de los apartamentos, la familia Berlanga ha ido cogiendo rodaje en un sector, el turístico, en el que no tenían ningún tipo de experiencia previa. Ellos dos se encargan de gestionarlo todo y de la limpieza, y viven a caballo entre Moyuela y Zaragoza. Cuando no están en el pueblo, generalmente entre semana, los dueños del bar se ocupan de la recogida y entrega de llaves a los huéspedes.

Este establecimiento, el único de restauración en Moyuela, se encarga, además, de dar desayuno, comida y cena a los inquilinos que así lo deseen, ya que se puede contratar el alojamiento con pensión completa.

Con este planteamiento es como las puertas de los apartamentos El Tren siguen abiertas seis años después de su inauguración. Con mucho, poco o ningún beneficio, con turistas o con trabajadores, teniendo la casa de Óscar Berlanga siempre habrá un sitio donde quedarse en Moyuela.