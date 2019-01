Moyuela: cuevas, peñas, un gallo y ganas de disfrutar

El cariño por Moyuela se les adivina de lejos. Ambas ocupan una concejalía en el ayuntamiento del municipio; María Jesús Gracia nació en sus calles, marchó enseguida a Zaragoza y lleva ahora tres décadas de vuelta, y la malagueña Carmen López recaló en Moyuela por amor, un sentimiento que ella ha ampliado a cada metro cuadrado del pueblo que le recibió con los brazos abiertos. "Y mira que aquí en las fiestas se bromea con lo de ‘el forastero al lavadero’ –ríen ambas– que tenemos uno muy bonito, de los más grandes de la provincia; tiene una exposición permanente de imágenes que hablan de la historia del pueblo". Moyuela es también el pueblo de la ermita de San Clemente. En lo alto de su torre se ve la silueta de un pequeño gallo, ‘el gallico’, al que le salieron hermanos más jóvenes en la zona del barranco. Desde 2007 hay uno inmenso en el mirador de Santa Bárbara, gracias a las hábiles manos del artista local Lorenzo Crespo; mide 11 metros y puede verse desde varios kilómetros a la redonda. "Es muy común venirse aquí andando y disfrutar de la puesta de sol; tiene unos colores tremendos –dice María Jesús– y la gente sube mucho; fíjate que desde aquí se ve la terraza del Sevilla, y cuando estamos tomando algo allá siempre se ve gente por aquí arriba". También se llama ‘El Gallico’ la revista de la Asociación Cultural Arbir Malena.

"Este es un pueblo agrícola, del cereal y algo de almendro –aclara María Jesús– y también tenemos granjas de pollos y cerdos. Contamos con dos bares a pie de carretera, el Sevilla que es amplio y también funciona como restaurante de menú y el Cordonero, que tiene unas tapas buenísimas. Mantenemos el colegio con ocho alumnos y la pelea es mantenerlo, porque cuando se cierra es complicado volverlo a abrir. Hay médico cada día y dos autobuses diarios a Zaragoza; por cierto, tenemos una peña zaragocista desde 2010. Lo que no queda es gente de los oficios tradicionales; no hemos tenido relevo cuando los que los practicaban se han ido jubilando o, desgraciadamente, se han muerto".

Peñas y cuevas

Lo de las peñas es todo un fenómeno en Moyuela. De hecho, si atendemos a la densidad como parámetro, el número es alucinante; hay casi 40 peñas para un censo de algo más de 250 personas. Moyuela tiene además muy desarrollado un fenómeno que también puede admirarse en muchos otros puntos de Aragón; las casas-cueva. Están en el barrio de Malta, ligeramente elevado con respecto a la carretera. Aunque hay varias que pertenecen al ayuntamiento y se utilizan como almacenes de aperos o incluso de trujales, también hay varias habitadas y magníficamente acondicionadas para vivir en ellas. Es el caso de María Marco, tía materna de María Jesús. Parte de su casa tiene el techo y la pared de pura cueva, aunque las hayan pintado. "Iba a ‘limpiarlo’ todo –dice, en referencia a pulir y uniformar esas paredes de cueva– pero me dicen muchos que no, que así está más bonito. Pero mira, mira que maja me ha quedado toda la casa; aquí se queda la familia cuando vienen", explica María, muy ufana.