El 30% de las casas rurales aragonesas siguen cerradas al considerar que no es rentable abrir sus puertas

El 30 % de las 1.500 casas rurales que hay en Aragón siguen cerradas porque consideran que no es rentable abrir sus puertas por las restricciones de movilidad y ocupación marcados para prevenir la propagación de la covid-19.

El presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, ha comentado que a este 30 por ciento no le sale a cuenta abrir sus puertas por no poder cumplir con las medidas sanitarias impuestas. Ha recordado que el sector continúa con algunas restricciones, como que solo puede haber cuatro no convivientes por casa, lo que hace que algunas no sean rentables.

Además, ha agregado que este puente festivo del Día de Aragón no ha dejado buenos datos en el sector: "Ha ido muy flojo, se nota que económicamente las cosas no están bien y que anunciaban lluvias para estos días".

También ha comentado que hay muchos ciudadanos sin trabajo o en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que viajan menos y, cuando lo hacen, están preocupados por el dinero y buscando ofertas.

Marco ha detallado que las zonas en las que las casas rurales han registrado una mayor ocupación han sido en el Pirineo, con algo más del 40 por ciento; en el Maestrazgo, un poco menos del 40, y en el Prepirineo, con el 35 por ciento.

A la situación económica, ha continuado, se suma que sigue existiendo "mucho miedo" a la pandemia. Por ello, ha apostillado que tampoco están percibiendo que haya movimiento de cara al verano: "Solo hay reservas puntuales de gente que quiere, por algo muy concreto, ir a un sitio en una fecha determinada".

A su entender, "mientras no se conozca si el día 9 acaba ya o no el estado de alarma y el volumen de personas que estarán vacunadas en esa época, la ciudadanía no se anima a reservar", ha apostillado.